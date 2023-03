Ramón Salazar en redes sociales: "Sin dudas, yo no merecía esto"

El ex Intendente Ramón Salazar publicó un posteo en sus redes sociales en el que se refiere a su situación personal y política tras la salida del cargo.

En la publicación, confirma que seguirá trabajando como abogado y refuerza algunos de los conceptos expresados horas después de que su padre, Cecilio Salazar, volviera a la Intendencia.

Éste es el texto completo:

"En primer lugar, quiero contarles que he pasado un tiempo con mis hijas y me ha venido muy bien. Necesitaba unos abrazos y sentir el amor verdadero.

Ya me siento mejor y voy a salir adelante!!

Anoche me ofrecieron integrar un estudio jurídico de San Pedro y me generó una nueva ilusión para poder seguir en mi ciudad. Por otra parte, estoy tratando de conseguir trabajo en Buenos Aires. Veré si surge algo y luego decidiré que hacer.

Por otro lado, quiero agradecer enormemente a todos los que me han escrito y enviado audios de wsapp en estos días, contesté muchísimos pero aún me quedan cientos. Pido disculpas y prometo contestar a todos. Anoche también comencé a responder los mensajes enviados al chat de facebook. No esperaba recibir mensajes tan lindos y emotivos de personas que ni siquiera conocía.

En cuanto a la polémica respecto a mi desvinculación del municipio, quiero aclarar como fue, porque muchos me preguntan por wsapp y es largo de explicar, trataré de ser sintético y claro.

El domingo cerca de mediodía mi padre me llamó por teléfono y en la parte más importante me dijo que Máximo Kirchner le había INSINUADO que debería volver al municipio. También me dijo que estaba muy molesto porque le había dado mucho aumento a los trabajadores en la última paritaria. Traté de explicarle que 20% en el 1er trimestre estaba bien y que era difícil que la inflación baje para el 2do. Discutimos mal y le dije que era una charla para tener personalmente. Después me mandó un mensaje diciendo que tenemos que seguir trabajando juntos, porque si uno de los dos estaba afuera sería muy difícil ganar la próxima elección. Esa fue la última comunicación que tuvimos.

Pero el lunes a la mañana, cuando volvía de Bs As y me dirigía al municipio me comienzan a llegar muchos mensajes diciendo que mi padre había levantado su licencia a partir de ese mismo día y me llamaron de la radio 92.3 para hablar sobre eso. Pedí que me den unos minutos para parar en una estación de servicio y salir al aire.

Obviamente, estaba muy sorprendido. PORQUE NUNCA ME HABIA DICHO QUE VOLVERÍA ESE MISMO LUNES (Incluso ese día a las 12 hs yo tenía citada gente para que firmemos el contrato y se inicie una nueva obra de pavimentación en San Pedro - cuadrante San Martín, Sarmiento, 3 de Febrero y N. Sra. Socorro).

A pesar de mi sorpresa e indignación por no haber podido siquiera hablar personalmente ese tema con mi padre, salí a dar la cara y dije lo que sentía.

La verdad es que yo ingresé a la política para ayudar a mi padre, Y SIEMPRE, DURANTE TODOS ESTOS AÑOS, LO DEFENDÍ MÁS QUE NADIE. Por eso creo que mínimamente, merecía una charla cara a cara. Ahora ya es tarde. PERO SIN DUDAS, YO NO MERECÍA ESTO.

Sinceramente, pienso que el hecho de que no le dieran a mi padre ningún lugar en el Secretariado Nacional de UATRE y que además recientemente hayan intervenido OSPRERA, sumado a que yo estaba a cargo del municipio y que ahora se acercan las elecciones, lo hizo sentir que se quedaría sin un lugar importante de Poder.

Por eso, impulsado por Alfredo Carrasco que hace tiempo venía operando para que nuestra relación se rompiera, creo que decidió correrme del medio y volver para ser candidato.

Ese es mi pensamiento, pero cada uno puede sacar sus propias conclusiones.

Para ir finalizando, quiero agradecer a toda la gente de San Pedro y sus localidades que siempre me han apoyado y brindado su cariño y afecto. También a todos los clubes e instituciones. Estoy feliz por todo lo que pude hacer por ustedes en este tiempo. No me voy a olvidar de tantas caras de felicidad.

En este momento hay muchos proyectos en marcha y espero que se concreten todos. Especialmente los múltiples proyectos de viviendas, las pavimentaciones que venía tramitando en Provincia y Nación, los más de 300 aires acondicionados para todas las escuelas y jardines que había ordenado licitar, y ojalá se cumpla también el sueño de la Universidad de San Pedro, la iluminación de la ruta 1001 junto con su repavimentación y el acceso a Santa Lucía que anunció el gobernador. La demarcación horizontal y vertical del ingreso a Gdor. Castro, el playón deportivo que había mandado a construir, etc. etc. etc. Para la mayoría no falta mucho porque estaban muy avanzados. Al igual que los proyectos a financiar con el ahora fondo de obras públicas municipal (la plaza constitución debe quedar de lujo, hasta las baldosas de las veredas había elegido, espero se concrete pronto junto al arreglo de la fuente).

Y otra cosa que también había tramitado últimamente con la ayuda de Marcela Cuñer, es el financiamiento para las fiestas productivas en nuestro partido. Gracias a esa gestión, por primera vez lo pagará un ente Nacional y dejé todo encaminado.

Finalmente, les quiero enviar un fuerte abrazo a todos los empleados municipales, muchos de ustedes me han hecho sentir muy orgulloso.

La política no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para lograr la felicidad de nuestro pueblo, y aunque hoy estoy decepcionado de algunos políticos, SIEMPRE VOY A QUERER LO MEJOR PARA SAN PEDRO!!!!!

Gracias por tantas demostraciones de cariño, les mando un inmenso y sincero abrazo a todos los que me quieren bien".