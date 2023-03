Almada firmó una resolución extraordinaria para adjudicar el dragado del puerto

El presidente del Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro, Eliseo Almada, firmó esta mañana una resolución extraordinaria que permitirá otorgar la obra de dragado del canal de acceso y la zona de maniobras.

Ayer se convocó otra vez a una reunión del directorio, que nuevamente no pudo reunir el quórum necesario.

El asesor legal externo del organismo, Dr. Carlos Casini, explicó que se necesitaban cinco integrantes presentes, y solamente fueron cuatro.

"En octubre del año pasado vencieron los mandatos y Caproem y Sociedad Rural renunciaron a las bancas en el directorio, que no se renovaron. Ayer no acudieron tres directores, los integrantes de esas dos instituciones y un representante de las empresas privadas, que es una persona de Grobbocopatel Hermanos" recordó Casini.

El abogado remarcó que las designaciones y reemplazos corren por cuenta del gobierno provincial, a partir de las propuestas que efectúa el propio Consorcio y el Municipio, aunque es un proceso que está demorado.

"Se ha dilatado demasiado y se ha generado este problema, que no obedece solamente a eso. Si bien es cierto que los mandatos vencieron, el estatuto establece que hasta que no se renueven los mandatos o sean aceptadas las renuncias los integrantes del directorio tienen la obligación de seguir participando para que no se genere esta situación. No entiendo las posturas de las instituciones que no participaron. Más allá de estar o no de acuerdo con el consorcio, con el dragado, con el gobierno, podrían participar, dar el quórum y permitir el funcionamiento de la institución" consideró Casini.

A raíz de esta situación, y ante las dificultades generadas por la demora en la obra de dragado, Almada avanzó en una medida excepcional.

"En este tema puntual, Eliseo Almada ha tomado una decisión que es una resolución personal de él, adjudicando la obra de dragado a esta empresa. Es algo que el estatuto permite al presidente del Consorcio en carácter extraordinario como una resolución de urgencia. En la primera oportunidad que se tenga será sometida al directorio. Eliseo ha tomado la decisión de jugársela y adjudicar la obra. Más allá de los cuestionamientos técnicos hay algo superior que es la necesidad" puntualizó el letrado.

La empresa Roma Port y el Consorcio iniciarán en las próximas horas el proceso administrativo que permitirá iniciar el dragado. El contrato es de alrededor de 174 millones de pesos, aunque podrían realizarse ajustes ante el desfasaje provocado provocado por la inflación con relación al presupuesto original.

La obra incluye la remoción de 130 mil metros cúbicos de sedimentos.