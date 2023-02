Proyecto de la Cámara de Martilleros para incentivar el mercado de viviendas para alquilar

Bajo el título "Incentivo para la construcción y compra de inmuebles con destino de la renta habitacional", la Cámara de Martilleros y Corredores Públicos de San Pedro presentó una iniciativa que ha sido elaborada por los integrantes del grupo, como respuesta a uno de los temas más complejos que hoy enfrenta la economía de centenares de familias.

Este proyecto fue explicado por el Presidente de la Cámara Daniel Churruarín, en la reunión que representantes de diferentes sectores mantuvieron hace algunos días con el Gobernador Axel Kicillof y por instrucciones del mandatario provincial fue girado a Mariano Pinedo, Director Ejecutivo de la Agencia de Asistencia Técnico Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, que comprometió su análisis para concertar un nuevo encuentro en el que se puedan analizar algunas de las propuestas para su implementación. Además la vicegobernadora Verónica Magario recibió en este encuentro una copia del mismo, para su análisis.

La evaluación realizada por los profesionales locales con el respaldo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Nicolás, destaca el bajo interés que hoy existe para colocar en el mercado de alquileres las viviendas disponibles, por la baja rentabilidad que otorgan y las complicaciones que existen en la relación propietario-inquilino.

La propuesta está orientada a generar condiciones que estimulen a inversores con beneficios generales en cada instancia del plan de construcción, con la condición de que las mismas sean derivadas a la oferta de alquileres.

Para generar ese marco favorable a la inversión en este tipo de viviendas se convoca a participar a los colegios profesionales que intervienen con aranceles obligatorios, al Estado en la revisión de las cargas impositivas y tasas, y a proveedores de materiales de construcción para que cuenten con algún beneficio en la participación como integrantes del programa.

Por otra parte, se establecen condiciones generales menos gravosas y más favorables para que se puedan colocar las viviendas ya construidas en el mercado de alquileres.

"Sin nuevos loteos o construcciones, no se compran terrenos, no se venden unidades para vivienda y el Estado no cobra impuestos, sellados, ni se cobran honorarios en ningún área profesional como escribanías, inmobiliarias, agrimensores, etc." destaca el proyecto. Se pone énfasis además en otras razones por las cuáles las exenciones que desde el Estado pudieren generarse para los participantes del programa, se recuperarán con el movimiento económico que la reactivación de la construcción y del mercado deberían tener.