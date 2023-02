Patricia Bullrich: "En la última elección le tocamos los talones al hijo de Salazar y la próxima se la ganamos"

La precandidata a Presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo en San Pedro este viernes participando del acto de inauguración del monolito que homenajea a su bisabuelo, Honorio Pueyrredón.

La actividad fue organizada por la Unión Cívica Radical (Pueyrredón fue dos veces Ministro de Hipólito Yrigoyen) y contó con la participación de dirigentes del PRO, fuerza que preside Bullrich, y de Avanza Libertad.

Feliz de visitar San Pedro, el lugar que tanto amó el querido periodista César Mascetti. Fue también la tierra de mi bisabuelo, Honorio Pueyrredón, a quien vine a rendir un homenaje junto a amigos y militantes, que están dejando todo en esta lucha por el cambio. pic.twitter.com/xBlJjG76Tk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 3, 2023

"Estoy agradecida a la UCR el PRO y Juntos por el Cambio. Postergaron la posibilidad de hacer antes el acto para permitir mi viaje para la reinauguración de este monolito en memoria de Honorio Pueyrredón. Me siento agradecida, emocionada y orgullosa de este monolito y lo que van a seguir haciendo de acá en adelante" expresó la ex Ministra de Seguridad. Además, aludió a su estirpe familiar para apostar a la Primera Magistratura: "Una nueva Pueyrredón, como el Director Supremo (Juan Martín), encaminada a la Presidencia".

Bullrich recordó que en su última visita habló con dirigentes radicales sobre su parentezco directo con Honorio Pueyrredón. "Me dijeron que se habían robado un monolito y me dijeron que iban a volver a hacerlo. Por suerte me esperaron para participar y les agradezco. Para mí es un gran reconocimiento. Una tía que está viva quería venir pero no pudo".

Además, habló sobre la situación interna de Juntos por el Cambio: "Las disputas son un modelo de democracia interna en el que se elige en cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires quienes son los candidatos. En algunos lugares se ponen de acuerdo y en otros hay PASO". En tal sentido, fue optimista sobre la posibilidad de que una coalición pueda ganar las elecciones del año próximo: "Recién me contaban que en la última elección le tocamos los talones al oficialismo que hoy representa el hijo de Salazar, porque Salazar se fue, y en la próxima se la ganamos".

Consultada por los periodistas presentes acerca de la presencia de dirigentes del liberalismo local, agregó: "En muchos lugares a los que vamos los de Avanza Libertad vienen a saludarnos e integrarse, pero dependerá de ellos. Nosotros tenemos nuestra coalición y la respetamos. Aquellos que quieran venir y ser parte dependerá de cada lugar cómo se arman los acuerdos políticos".





Vínculo radical

En su discurso, Bullrich recordó que siempre estuvo de alguna forma vinculada al Radicalismo: “Cuando yo era chica mi abuela me hablaba de ese partido y de Honorio Pueyrredón; le salí un poquito rebelde, pero hoy estamos juntos con el Radicalismo. Desde hace muchos años, desde el años 1998, estoy muy cerca de esta fuerza, en las coaliciones que hemos hecho en los gobiernos que he participado. Eso es lo que le hubiera gustado a mi abuela”.

Y recordó una historia con la que creció: “En 1931 mi bisabuelo decide presentarse a elecciones, después del exilio. Él sabía que los conservadores iban a hacer trampa, entonces mandó a que tejieran boinas coloradas en distintos pueblos y a cada lugar que iba le preguntaban: ¿cómo vamos a tejer boinas coloradas, si nosotros somos de boinas blancas? Entonces él insistía y las tejieron, y el día de la elección dio instrucciones para que fueran a votar con esas boinas. Cuando terminó la elección, los conservadores no podían creer que el Radicalismo había vencido, a pesar de que ellos tenían el control político. Luego del triunfo, Honorio explicó en una conferencia de prensa, que los radicales hicieron una estrategia: en las elecciones fueron rabanitos, colorados por fuera, pero blancos por dentro, logrando así vencer en los comicios y mostrando cómo con inteligencia se pudo sortear el intento de fraude. Pero esto significó que lo llevaran a las Isla Martín García, donde muchos correligionarios iban a visitarlo a él y a los que se encontraban detenidos ahí, fortificando el espíritu de resistencia y republicano. Entonces el Gobierno lo envió a Ushuaia”.

La presidenta del PRO siguió relatando su temprano vínculo con el Radicalismo: “Desde que recuerdo, todos los 9 de julio –fecha del nacimiento de Honorio Pueyrredón- en el campo familiar, cantábamos el Himno Nacional y el Himno radical. Todos con boina blanca. Ese espíritu lo viví siempre. Esa insistencia de mi familia por el reconocimiento a lo que significaba el Radicalismo, fomentó en mí el interés por leer su obra y cuando murió mi abuela, que tenía gran parte de su biblioteca, heredé una parte. Pero sentía que no podría tenerlo como algo privado, por eso, cuando fui Ministra de Seguridad, llamamos al Comité Radical, y les dijimos que queríamos donarles esos libros. Así que hoy, ese legado de conocimiento, puede verse en el Comité”.

En un tono más personal, Bullrich confesó: “Yo tengo una línea totalmente directa con Honorio, mi bisabuelo. Esa línea la llevo en el corazón, y estoy muy agradecida porque el Comité Radical de San Pedro haya puesto esta placa. Les agradezco de corazón, no sólo porque además nos acompañan integrantes del PRO y vecinos de San Pedro, sino porque esos principios, esos valores, nos dan todas las fuerzas para anteponer nuestras convicciones y trabajar por una Argentina de proyección y crecimiento. Tenemos que tener el coraje y la valentía para hacer los cambios que nos van a llevar a una Argentina trasparente, con reglas claras, donde la Constitución no sea letra muerta y donde la producción, el trabajo, los emprendimientos y las empresas, sean protagonistas. El cambio lo tenemos que hacer todos juntos y de la mano; esta vez no podemos fallar”

Para finalizar, afirmó: “Creo que millones de argentinos van a decir basta de extorsiones, de aprietes, de privilegios; basta de una Argentina que empobrece cada vez a más argentinos. Vamos a dar un cambio rotundo y definitivo”.