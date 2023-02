Asalto armado este mediodía: la víctima se defendió y uno de los ladrones resultó herido

Dos delincuentes perpetraron un violenco asalto minutos antes del mediodía de este martes, en una vivienda ubicada en Máximo Millán 1550, propiedad de Pedro Slovinsky, referente del SUPARA, el sindicato del personal aduanero.

Los ladonres amenazaron a la familia y otras personas que se encontraban en el lugar, exigiendo la entrega de dinero y otros elementos de valor.

El propio Slovinsky logró meterse en una de las habitaciones, tomar un arma y disparar a través de una puerta contra los asaltantes, uno de los cuales resultó herido.

La propia víctima relató a los medios de comunicación presentes en el lugar que "estaba trabajando con un amigo de Gobernador Castro y en un momento entra un tipo armado que nos dice "es un asalto, policía, policía..." mientras otro se quedaba en el patio".

Slovinsky le preguntó a la persona que lo acompañaba si eran amigos suyos, pensando que se trataba de una broma de mal gusto. "En un momento el ladrón me repite que es un asalto y me pegó un empujón terrible, agarrando una nena chiquita que estaba ahí, amenazándola con un arma" explicó la víctima del hecho. "Yo salí para la habitación, metí llave y el tipo me decía: "si no salís, mato a tu mujer". Así que cargué dos balas al arma que tengo en un cajón y alcancé a tirar una vez" confirmó.

Ante los disparos, los autores del hecho se dieron a la fuga, iniciándose poco después una intensa búsqueda por parte de la policía. Al menos uno de ellos está herido, según se desprende de las marcas de sangre que quedaron en la escena del hecho.





Fotos gentileza Mariano Hansen (Canal Web San Pedro - Somos Noticias)