Apuntó contra un joven que entró a su campo y que dijo que cazaba liebres con sus galgos (Video)

Un episodio ocurrido en la zona rural del partido de San Pedro fue difundido por los mismos protagonistas a través de cadenas de WhatsApp y redes sociales.

El video que acompaña esta noticia muestra a un hombre armado, que apunta contra otra persona que habría ingresado sin autorización a su campo, acompañado por varios perros galgos.

El registro está en primera persona, ya que está filmado por el propio portador de la escopeta. "¿Vos sos el dueño del auto? Quedate sentadito ahí, ahí que viene el patrullero" puede escucharse, al tiempo que le apunta. "¿De dónde son ustedes, de San Pedro? ¿A vos te parece? ¿Yo voy a meterte a tu casa cuando me parezca?. Te quedás sentadito ahí porque ahora viene el patrullero" le repite, mientras le advierte: "Te voy a volar la cabeza porque estoy podrido de que me estén robando".

De fondo se escucha cómo el joven le dice que está trabajando.

Posteriormente, el galguero publicó en sus redes sociales un descargo, en el que niega cualquier intento de cometer un hecho ilícito. Este es el textual: "Están Todos Locos hoy en día, ya no podes ni salir a caminar un rato con los perros a Cazar una Liebre! Porque te Tratan De ladrón solo porque andas con unos perros, Te quieren matar como si fuese alguien que no sos!! Mira Este Tipo Está Loco de la cabeza como me va a puntar en la cabeza con una carabina!! Lo más lindo que no andaba en el campo de EL!!! ESPERO QUE NO LE PASE A NINGUN GALGUERO ESTA SITUACIÓN QUE ME TOCO VIVIR HOY AMI".





El episodio provocó reacciones diversas, en un momento en el que la repetición de hechos delictivos en la zona rural y la proliferación de armas de fuego en manos de civiles generan condiciones en las que se incrementa el riesgo de que se repitan este tipo de situaciones.