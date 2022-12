Campaña de donación de sangre en el Hospital Subzonal

El sector de hemoterapia del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" llevó adelante en la mañana de este sábado una nueva campaña de donación de sangre.

Ante la inminencia de las fiestas de fin de año y el verano, la intención es asegurar la provisión por el incremento de la accidentología y la atención en guardia e internación.

"Estamos contínuamente organizando campañas, la idea es que el Hospital es la única institución a la que se recurre en caso de accidentología y es importante que tenga los recursos necesarios para afrontar los recursos que se necesitan" indicó la Dra. Renata Agazzi, jefa del servicio.

"Trabajamos con donantes de reposición que son aquellos que les pedimos a los pacientes que tuvieron que afrontar una cirugía o una transfusión por algún otro motivo. En esos casos, solicitamos que convoquen a familiares o conocidos. Pero también hay un grupo de donantes voluntarios y solidarios a los que convocamos dos o tres veces al año" agregó.

A lo largo de todo el año, los interesados pueden presentarse de lunes a sábado de 7 a 9:30 horas, sin turno previo. "Les pedimos que desayunen antes de ir, mate, te, café, una fruta. Que no ingieran lácteos ni tengan alimentos sólidos que tengan grasas" explicó Agazzi.

Los donantes están dentro de la franja horaria de 18 a 65 años y pesar más de 50 kilogramos. No tiene que haber atravesado por cirugía en los últimos 12 meses, no haberse hecho un tatuaje y "ser donantes sanos". La profesional explicó que "eso no significa que si tomás una medicación por una hipertensión leve, por ejemplo, no puedan ser donantes, ya que hablamos de personas que no tengan problemas activos". En el mismo sentido agregó que "un diabético que utiliza insulina no puede donar, pero otra población que está en tratamiento con pastillas no tiene inconvenientes".

Además, se recomienda no tomar analgésicos en los tres días previos a la donación.