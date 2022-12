Bomberos realizaron un "sirenazo" contra declaraciones del Viceministro de Ambiente

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina emitió un duro comunicado, donde repudiaron "categóricamente" las declaraciones del viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, por "maliciosas e infundadas".

Es que en una reciente entrevista en vivo en un canal de televisión nacional el funcionario oficialista atacó el sistema de Bomberos Voluntarios y aseguró que piden a las provincias que "desactiven la idea de usar a los bomberos voluntarios para los incendios forestales".

Federovisky consideró que "coexisten los dos sistemas, uno de ellos el de los brigadistas forestales que no son voluntarios, y hasta 2019 todos ellos tenían contratos basura, pero ahora los blanqueamos". En relación a los bomberos voluntarios, sostuvo que "son un capítulo aparte y pedimos a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usarlos para este tipo de incendios, porque se combaten de otra manera, ya que los incendios no se apagan con agua sino desde el terreno con herramientas como cortafuegos o tratando de llevar el fuego a zona muerta". En el mismo sentido, amplió: "Los bomberos voluntarios sólo están preparados para apagar un incendio en un edificio, una casa, es otra lógica".

Las definiciones en el programa periodístico motivaron el inmediato repudio del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, organismo desde donde expusieron que Federovisky "pretendió poner en tela de juicio la honorabilidad, profesionalismo y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina".

En consonancia con eso convocaron a un "sirenazo nacional" para esta noche y mañana a las 20, que se replicará a lo largo y a lo ancho del país.





Carta documento

El Comandante General Luis Alberto Gori, en su carácter de Presidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, envió una carta documento de Federovisky, con el siguiente texto:

"Me dirijo a usted, en mi carácter de Presidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (FABVPBA), con el objeto de intimarlo a que en el improrrogable plazo de 24 horas de recibida la presente proceda a rectificarse públicamente de las manifestaciones que usted ha hecho el 27/12/2022 a las 22.00 horas, aproximadamente, en el programa que conduce la periodista Marcela Pagano en la señal de noticias A24, con respecto al servicio público que prestan los bomberos voluntarios de la República Argentina (en particular los bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires) y, específicamente, con relación a la actividad que desarrollan los cuerpos activos en incendios forestales, por resultar las mismas totalmente falaces, mal intencionadas, infundadas y carentes de fundamento fáctico y jurídico. Para su conocimiento, porque es evidente que de sus dichos se desprende un desconocimiento total de la actividad que desplegamos, los bomberos voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, realizaron “10.051 servicios forestales en islas, sierras, montes y cultivos” durante el 2022 y fueron apagados “con agua”. Señor Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, seguramente usted tampoco sabe que de los 37.705 servicios anuales que realizan los bomberos voluntarios a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires, solo 15.924 son incendios urbanos y 10.928 son accidentes. Tampoco debe saber que esos mismos bomberos voluntarios que desde hace 138 años apagan los incendios con agua, son los mismos que en el mes de febrero de 2022 fueron a combatir los incendios en la Provincia de Corrientes “con agua”. Por lo demás, de sus dichos se desprende que tampoco sabe que un bombero voluntario estudia y se prepara por lo menos un año para ingresar a nuestras filas. Y sabe que YO SI le puedo decir lo que hacemos con los subsidios: son 1772 móviles, donde 1625 Directivos sostienen y financian los 182 Cuarteles y los 91 destacamentos que se encuentran afiliados a la Federación de Asociaciones de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires que represento. Pero si le quedan dudas o tiene alguna sospecha de que hacemos con los subsidios, usted como funcionario debe despejar las dudas y DENUNCIAR, pero no poner en dudas la labor de los Directivos y mucho menos hablar de los BOMBEROS VOLUNTARIOS con un total desconocimiento del servicio público que despliegan desinteresadamente los 365 días del año y durante las 24 horas del día. Por todo lo expuesto, a fin de evitar la promoción de mayores perjuicios a los ya ocasionados a la Federación y principalmente a sus Entidades Asociadas, lo intimo al inmediato cese de la indebida difusión y/o promoción y/o exhibición y/o utilización de sus indebidas, mendaces e injustificadas manifestaciones y a rectificarse públicamente de sus dichos en los mismos medios de comunicación en los cuales lo hizo. No obstante ello, reservo derechos de accionar penal y civilmente por los daños y perjuicios ya ocasionados por usted a mi representada y sus 182 entidades asociadas. Queda usted debidamente notificado".