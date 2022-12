Azzoni: "Groppo es un mentiroso, no hay ningún bloqueo"

El delegado seccional de UOCRA en San Pedro, Horacio Azzoni, confirmó que no hubo acercamientos con autoridades de COOPSER, en el marco del conflicto en el obrador.

Además, respondió al presidente del Consejo de Administración, Iván Groppo, quien había señalado que existía un bloqueo en el predio ubicado en calle Rómulo Naón: "No hay ningún bloqueo y cualquiera puede ver como entran y salen los trabajadores de los otros gremios y de los otros sectores cuando quieren hacerlo. Los que cerraron el portón son ellos, pero no porque nosotros impidiéramos que trabajen. Hicieron una denuncia en la Fiscalía y cuando la policía fue a verificar se comprobó que era una mentira".

En la misma línea, consideró: "Ese muchacho Groppo es un mentiroso, no sabe los convenios colectivos de trabajo. La gente que echó es planta y no entra en la Ley 22.250. Dicen que sacan oficiales porque necesitan ayudantes, pero también echaron ayudantes. Además, ellos no son una obra privada, son un obrador. Echaron gente que tiene entre 5 y 15 años de antigüedad. La cooperativa hace postes pretensados continuamente, y para eso se necesitan oficiales especializados".

Azzoni no dudó en definir a la cooperativa como "un nido de mentirosos" y volvió a señalar al titular de la entidad: "Groppo no sabe de lo que está hablando, es un títere de gente que lo está manejando. Cuando fue la protesta por los salarios nos dijo que no iban a echar gente y ahora echaron gente. Vamos a seguir con la medida de fuerza hasta el viernes que haya otra audiencia y se expida el Ministerio".