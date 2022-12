Arrecifes: Desmienten prohibición de fiestas para fin de año

Autoridades municipales de Arrecifes desmintieron que estén prohibidas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, tal como lo publicaron algunos medios de esa ciudad.

La información indicaba que el Intendente Javier Olaeta había tomado la decisión por los reiterados hechos de violencia y la convulsión social.

"No es cierto, no hay ninguna prohibición y no hubo ningún pedido de autorización formal para la realización de alguna fiesta masiva" explicó el Secretario de Gobierno, Sergio Aldazabal.

El funcionario precisó que hay dos lugares adecuados para este tipo de eventos (uno de ellos el circuito costanero) en donde se realizaron hasta el año pasado fiestas de gran concurrencia. Sin embargo, remarcó que no se iniciaron gestiones para concretarlas este año y que no tiene conocimiento de dónde salió la información.

En un comunicado emitido esta mañana a través de sus redes sociales, la Municipalidad de Arrecifes ratificó esta postura: "Ante versiones sobre que este municipio no permitiría fiestas publicas populares de Navidad y Año Nuevo, informa que al día de la fecha no se ha recibido solicitud alguna en las oficinas municipales correspondientes, respecto a permisos y/o habilitaciones para la realización de dichas fiestas en el ámbito del distrito de Arrecifes".