Carta abierta de Marabert, que denuncia "desidia, mentiras y corrupción" en el Hospital

El dirigente del Frente de Izquierda Ademar "Memo" Marabert, dio a conocer una carta pública en la que sostiene que "la salud en San Pedro dejó de ser un derecho para los sampedrinos".

En la nota, habla sobre el funcionamiento del servicio de turnos y su incidencia en la atención de los pacientes.

Éste es el texto completo:

"La salud en San Pedro dejó de ser un derecho para los sampedrinos, por decisión de quienes administran el municipio, desde el Intendente hasta el director del hospital E. Ruffa. En primer lugar para sacar turno, todavía hay que pernoctar en la puerta del nosocomio para conseguir un número, porque la turnera de la aplicación de whatsapp, no funciona o esta suspendida. Pedí turno el 18 de agosto (tengo las pruebas) y aún no me dieron los turnos solicitados. Para mi pareja el 27 de Septiembre le solicité un turno, me dieron para el 31 de octubre. el dia de la atención, el profesional no atendió por problemas personales (según texto de la turnera). En el hospital adujeron que tuvo un accidente, entonces se solicitó un nuevo turno. ¿Cuál fue la respuesta? :- volvé en diciembre, no va a haber turnos hasta esa fecha.

Hoy la frutilla del postre, uno pone voluntad vio? pero lo toman por mentecato. Resulta que en las ventanillas del hospital, hay dos donde dan escasos 10 o 15 números para las distintas especialidades que hay en el hospital. También hay una para laboratorio, por el pasillo que da al mostrador de historias clínicas.

Resulta que hoy , se les antojo atender por otra ventanilla, entonces se desbandó la cola, se mezcló los que necesitaban médico y los de laboratorio. Sugerí que coloquen un cartel donde fueran a dar turno de laboratorio. Es a esta altura una cuestión de empatía para con las personas que padecen algún desequilibrio físico Los días lunes y martes de la semana pasada no se hicieron análisis, o bien no había reactivos o estaban de PARO, nadie aclaró el motivo o circunstancia por la falta de atención, y si esto fuera poco, el viernes por feriado tampoco...





DESIDIA:

desidia

Cómo se pronuncia

1. nombre femenino

Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa.

"Ya solo me queda la vía del escándalo y denunciar la falta de interés, la desidia y la

incompetencia de las autoridades". Parece que google está de acuerdo conmigo.





El hospital se encuentra en estado de calamidad, no les pagan a los médicos lo que les corresponde,por lo tanto atienden en sus consultorios privados y no en el hospital.

Hicieron trabajar sin goce de sueldo médico por un periodo superior a los tres años, con la promesa de blanquear su situación laboral.

Fui a la guardia y había un solo médico colapsado hasta que llegó el jefe de guardia y se puso a atender. ¿porque no hay médicos de guardia? porque en otros municipios como los vecinos de Baradero pagan muchísimo mejor dichas guardias.

¿Y las enfermeras, cuando se les va a reconocer la carrera profesional hospitalaria? Durante la pandemia estuvieron al frente de los pacientes con COVID, entonces les cambiaron las jornadas de 8 a 12 horas, sin horas extras, ni plus por falta de descanso.





MENTIRAS:

Todos los habitantes, argentinos y extranjeros aportan con cada compra (por insignificante que sea) con impuestos como el IVA, ya que en los distintos estadíos (desde materia prima hasta producto sobre el mostrador) de una mercadería se paga el impuesto. Desde el mendigo que pide monedas, hasta el gerente de una empresa, aporta para salud, educación, etc, etc.

Estos aportes en San Pedro no se transforman por ejemplo en aparatología, neonatología, sillas de ruedas, etc, etc. ¿Por qué no se invierte ? Porque en sintonía con el Estado Nacional, el municipio hace recortes en salud, favoreciendo a las EMPRESAS PRIVADAS de SALUD.

El hospital sin el trabajo de la COOPERADORA (que se sostiene con los aportes de los vecinos) sería un edificio abandonado.Lo mismo pasa con las escuelas, ya hablaremos de ellas.

Cuando logras acceder a un médico, si te pide un estudio, te mandan al HOSPITAL PRIVADO, o al diagnóstico por imagen o en su defecto a la clínica que compró la COOPSER con dinero de todos los socios de la cooperativa, pero no podemos atendernos, ni recibimos regalías en forma de descuento en las facturas de luz.





CORRUPCIÓN:

Si el ESTADO municipal no invierte, no paga los sueldos y no recauda por estudios que le puede cobrar a las obras sociales, y en cambio favorece el negocio de la SALUD PRIVADA. Asiste a la inauguración de salas de la salud privada, realiza convenios por servicios que podría prestar el nosocomio municipal, etc,etc, entonces hay corrupción.

DEFENDAMOS LA SALUD PÚBLICA de CALIDAD, ESTATAL Y GRATUITA.





Ademar Memo Marabert. DNI: 1668996"