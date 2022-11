Carina Crespien se recupera en el Instituto del Quemado

Carina Crespién, la mujer de 42 años que sufrió graves lesiones durante el incendio de su vivienda en Sargento Selada 2650 permanece internada en el Instituto del Quemado.

Su esposo, Miguel Sarmiento, confirmó que llegó en la mañana de ayer y se le practicaron curaciones y estudios.

"No me podía quedar en el Hospital, pero me lo permitieron porque era del interior y la ayudaba para alimentarse e hidratarse porque tiene quemaduras en las manos" explicó.

Consultado acerca del hecho, ocurrido cuando estaba la mujer sola con su hijo de 5 años, Sarmiento explicó: "Ella quiso sacar el colchón que se prendía fuego, pensando que salvaba la casa, de la desesperación que tenía".

La familia, que sufrió pérdidas totales durante el siniestro, está solicitando ayuda a quienes puedan proveerla, dirigiéndose personalmente al lugar del hecho y contactándose con Julio Ortiz.