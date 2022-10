Tras el video viral, el médico habló sobre las condiciones de trabajo en el servicio de emergencias (Video)

Un video en el que puede verse cómo un motociclista traslada a un médico de emergencias detrás de una ambulancia del Hospital se viralizó rápidamente este miércoles.

Quien registró las imágenes relataba al mismo tiempo: "Esto pasa en San Pedro. Lleva al médico porque la ambulancia se olvidó al médico del choque".





El profesional en cuestión, el conocido emergentólogo Pablo Gallo, habló sobre lo sucedido en "Equipo de Radio".

"Hubo un accidente en horas de la mañana, en Pellegrini y Dávila, cerca del mediodía, entre una moto y auto, iban dos chicas y fue impactada por un auto en el que iba una persona mayor. Se inmobilizó a las dos jóvenes y las metimos dentro de la ambulancia. Cuando me voy a subir, una de las pacientes tapaba por el retrovisor la visión que tenía de dónde estaba".

La complicación que puede advertirse en el video surgió luego: "Le pregunté al conductor del auto si le pasaba algo, me dijo que no, y cuando me vuelvo a subir a la ambulancia y cierro la puerta, veo que me llamaban de afuera. Le grito al chofer de la ambulancia, abro la puerta, y me dice un transeúnte que el conductor estaba descompuesto. Fue una confusión, pero en ese momento el chofer salió con la sirena puesta. En ese mismo instante un motoquero me dijo que me llevaba y otra persona nos iba filmando. Llegamos juntos, no es la culpa del chofer. Hay que estar en el entorno para darse cuenta. Yo bajé y cerré la puerta y el chofer pensó que ya estábamos en condiciones de salir".





Condiciones de trabajo

Gallo defendió la tarea de su compañero: "Estoy trabajando con el mismo chofer hace quince años y trabaja muy bien. Probablemente sea el chofer que mejor trabaja en emergencia. Fue un instante. Incluso, en el momento que bajaba de la ambulancia, el chofer se sorprendió de verme atrás en la moto"

No tardaron mucho en advertir la difusión del hecho: "A los tres minutos llegó el video a un grupo de WhatsApp en el que estoy".

La situación es ahora motivo de una revisión por parte de las autoridades: "No puedo decir nada, pero algunas personas me preguntaron qué había pasado. Todavía no sabemos si va a haber una investigación o sumario".

Consultado sobre las condiciones en las que trabajan, agregó: "Cualquier ambulancia en emergencia necesita un enfermero. Trabajo en todos los sistemas de emergencia de San Pedro hace 25 años. Me gusta estar encima de la ambulancia. Mi atención es siempre la misma, de respeto al paciente ante todo. Si hubiera habido un ayudante, él mismo hubiera avisado al ambulanciero sobre lo que estaba pasando. Lo pedimos por carta, varias veces, hace doce años y pasaron varias gestiones. En principio subían una enfermera de la guardia y después nos decían que no la cubría el seguro".

Además, remarcó que hay una sola ambulancia de emergencias hospitalarias en la ciudad: "Cada 30 mil personas se necesita una ambulancia y somos cerca de 60 mil. A veces no pasa nada, pero a veces hay dos o tres emergencias al mismo momento. He llegado a llevar tres heridos de arma blanca en la misma unidad, en un hecho ocurrido hace ocho años, todos levantados de distintos lugares de San Pedro".