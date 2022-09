Una multitud en el regreso del festival de country (Video)

Miles de personas llenaron el Paseo Público Municipal de San Pedro para disfrutar de la jornada inaugural de la 17a edición del San Pedro Country Music Festival.

El escenario natural reunió, desde las 14, a caras nuevas, artistas locales (The Greens, Valentina Burgueño, Sofía Corbalán), clásicos del festival (Gus Di Bella, Pelvis) y visitas internacionales (Three of Kind).

La grilla de este sábado comenzará antes del mediodía y se extenderá hasta casi la medianoche.

La mayoría de los números llevan una decena o más de festivales en sus espaldas: Gabriel Gratzer, los sampedrinos King Bee, Johny and June (con su Tributo a Cash), Henri Donati y su fiel séquito, Maverick, los míticos Max y su show de Line Dance, Johny Tedesco, Far West y Tennesee Country. A ellos se sumarán el estadounidense Mack Stevens and his The Groove Boys.