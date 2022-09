Nelson Goerner y un sublime concierto lleno de gratitud (Videos)

A sala llena, Nelson Goerner protagonizó este viernes un momento histórico en el MEC "La Palma".

El pianista que venía de tocar en el Teatro Colón cerró su gira nacional con un homenaje a la Biblioteca Popular "Rafael Obligado", ese espacio de 150 años en el que, en su niñez y adolescencia, encontró gran parte del bagaje cultural que aún lleva consigo.

En el escenario del teatro de su ciudad natal, el concertista que maravilló al público de Ginebra, Londres, París, Los Ángeles, Tokio, Ginebra, Salzburgo o Viena, vivió la emoción inigualable de tocar frente a los suyos.

Tras casi dos horas sublimes e inolvidables, Goerner tomó la palabra para agradecer a quienes lo ayudaron a encontrar el camino que aún recorre. "Hoy estaba particularmente nervioso por el hecho de tocar en donde uno nació y creció, lo que implica una responsabilidad muy especial. Es un momento no comparable con otros. Si he llegado como artista a hacer un recorrido como el que hice se lo debo mucho a San Pedro. Hay muchas personas que me apoyaron" indicó el genial intérprete.

Sus expresiones de gratitud comenzaron por Susana Oroz, presidenta honoraria de la biblioteca: "Recuerdo con muchísimo cariño todas las obras que me hiciste descubrir cuando era chico. Tenés una gran cantidad de grabaciones en tu casa, muy bien catalogadas, de cinta abierta, de casette, de aquella época... y no alcanzaba a escuchar una obra que quería pasar a la siguiente, porque había tanto por descubrir! Son recuerdos que atesoro siempre. Has sido y sos una figura increíble de la cultura sampedrina".

Goerner también dedicó palabras especiales para el Dr. Jorge Esteves, quien se encontraba en el auditorio: "Es la persona que me llevó por primera vez a ver una ópera al Teatro Colón. Tenía un palco, por el que hemos pasado muchos sampedrinos gracias a su generosidad".

También remarcó la importancia de una figura central del arte y la política local: "Entre las figuras que ya no están no puedo dejar de mencionar al ex Intendente de San Pedro Guillermo "Bebe" Farabolini, que comprendió mi vocación y no dejó nunca de fomentarla".

Tras recibir un reconocimiento de parte de la comunidad de San Pedro, entregado por el Intendente Ramón Salazar, consideró que la vivida "fue una noche muy especial, siento que es una noche de fiesta".

El evento fue transmitido en directo por Sol TV Producciones a través de la televisión local y La Radio 92.3. Las imágenes que se reproducen en esta nota corresponden al trabajo de la productora sampedrina. El concierto completo puede encontrarse en el canal de YouTube de Sol TV.