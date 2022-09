Incidentes en Lux: Declara Reyes y Lima adelantó que alegará emoción violenta

Esteban Damián Reyes, el joven de 25 años que embistió contra el frente del boliche Lux y atropelló a uno de los custodios, prestará declaración ante la Fiscalía de la Dra. María del Valle Viviani en las próximas horas.

Así lo confirmó su abogado, el Dr. Hugo Lima, quien confirmó que actualmente se encuentra detenido con custodia en el Hospital, y que pedirá que la Fiscalía no le otorgue la prisión preventiva.

"En esta causa hay dos cosas distintas que van de la mano. Él está por un lado como víctima del delito de lesiones y por otro lado como imputado del delito de tentativa de homicidio" precisó el letrado nicoleño.

Sobre la secuencia de hechos de violencia que se produjeron esa noche, agregó: "Adentro no pasó absolutamente nada, dicho por la ex novia. Por algún motivo, el personal del boliche interpretó como que estaba filmando a la novia, que después declaró y dijo que no hacía absolutamente nada. Le sacan el teléfono y el documento adentro del boliche mientras le pegaban. Así que voy a hacer la imputación por el robo".

Además de la brutal golpiza en la vereda y la calle que puede verse en las imágenes de monitoreo de la zona, Reyes sufrió otra agresión en un sector no alcanzado por las cámaras: "Dentro del auto le siguen pegando y es en un estado de emoción violenta en el que hace lo que hace".

El abogado precisó que, además de pedir que se tenga en cuenta su estado de emoción violenta, pedirá que se considere que las lesiones sufridas fueron graves y adelantó que irá también por las responsabilidad civil de los dueños del boliche: "El local tiene cámaras que no estaban funcionando. Todos los testigos nos dicen que no estaba haciendo absolutamente nada en el interior. Estaba solo y en ese momento fue sacado de ahí por una cuestión de discriminación y le propinan una golpiza desde el interior y hasta adentro del auto".

En su declaración, remarcará que no tenía conciencia de sus acciones en ese momento: "Él reacciona pero no se acuerda de lo que hizo. En la declaración que va a hacer hoy va a decir la verdad, que no se acuerda de esta parte, porque la emoción violenta es parte de este código. Recibió una tremenda golpiza y reaccionó como pudo".

Mientras tanto, su situación penal es complicada: "Ya está la orden de detención, va a estar detenido este chico. Después la Fiscalía va a ser 15 días más 15 de prórroga para ver si le pide prisión preventiva y pasa el proceso preso. Él está detenido esposado a su cama. Ahora lo van a llevar con custodia para prestar declaración. Nosotros vamos a pedir que no le otorguen la preventiva y que el proceso pueda seguirlo en libertad".