Diego Solana renunció a la Secretaría de Seguridad

El Dr. Diego Solana presentó ayer su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Pedro.

"Tengo sentimientos encontrados porque disfruto mucho de lo que hago, y lo voy a hacer hasta el 30 de Septiembre. No se si fue el momento adecuado para semejante responsabilidad. Tengo hijos muy chicos y dedicaba al trabajo 24/7. Lo pensé mucho, lo vengo charlando con amigos y con Ramón hace algún tiempo. Y consideré que ayer era el día" explicó el funcionario, en declaraciones a "Equipo de Radio".

"Considero a Ramón un amigo y después de un fuerte abrazo me fui del despacho triste. Sentí que ya no podía dar más de lo que estaba dando y la totalidad de los proyectos que me había fijado se habían cumplido y otros están a minutos de concretarse como la Patrulla Urbana y las alarmas comunitarias" agregó.

A través de un posteo publicado en sus redes sociales, Solana detalló los fundamentos:

"Hace muchos años proyecté un modelo de familia del cual estoy 100% orgulloso. Es lo que más amo en esta vida y es mi única prioridad. Los últimos 8 meses se los dediqué de lleno a la función pública, 24x7 y eso me trajo consecuencias, un gran desgaste físico y emocional. Hoy tuve que elegir y sin dudarlo los elegí a ellos, los que me hacen feliz cada día de mi vida.

No por eso tengo que dejar de agradecerle a mi amigo Ramón Salazar por haber confiado en mí la Secretaria de Seguridad Pública de esta hermosa ciudad, lo hice con orgullo y responsabilidad como se lo merece cada vecino y amigo de San Pedro.

Cumplí con la mayoría de los objetivos que me fijé allá por febrero de este año, algunos están a punto de realizarse y muchos más con los que soñé, pronto se concretarán.

Un gran saludo a todos los funcionarios con los que trabajé codo a codo, me llevo de mi paso por la municipalidad grandes amigos. Gracias Juan Carlos, Walter, Ángel, a todos los inspectores, a los chicos de monitoreo, a las chicas y chicos de la oficina (especialmente a Vero). Gracias a todas las policías: Comunal (German y Valeria), a la Comisaría de la Mujer y la Familia (Mariana), a la Patrulla de prevención Rural (Dario), a las fuerzas especiales y sus jefes, y al gran Fabio. Los voy a extrañar, pero sin dudas voy a estar donde quiero estar, cerca, bien cerca de mi familia. Mi mayor tesoro!

Pd. Hasta el 30 de septiembre laburando comprometido como el primer día, con todas las ganas y la mayor de las responsabilidades, luego acompañando al intendente desde otro lugar...

Nos vemos en el Country Music Festival!!!

HLVS"