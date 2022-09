Congreso de UATRE con incidentes, apoyo a Voytenco y llamado a elecciones

El Congreso Nacional Extraordinario de la UATRE en Parque Norte terminó con el llamado a elecciones para el 21 de diciembre.

El encuentro estuvo marcado por incidentes entre los seguidores del líder del gremio, José Voytenco, y los de quien le disputa la conducción, Pablo Ansaloni.

Según informaron desde la conducción, los maniestantes arrojaron pimienta y dejaron como saldo 4 congresales que tuvieron que ser atendidos por el SAME. "Se retiraron del Congreso y realizaron incidentes porque los números no les dan. No se merecen estar cobijados por esta organización gremial que protege a los trabajadores y sus familias" sostuvo Voytenco.

Finalmente, el congreso que reunió a casi 400 de los 571 congresales nacionales de la organización y revocó el mandato de los 3 dirigentes que habían sido suspendidos "por tener negocios con empresarios incompatibles con su función". Se trata de Mario Lastra, Roberto Petrocchi y Carlos Saúl Castro.

El sampedrino Cecilio Salazar, a su vez, relató esta mañana: "El Congreso se dividió en dos, los que apoyábamos a Voytenco y los que apoyaban a Ansaloni. Cuando vieron que no les daban los números comenzaron incidentes. Ansaloni protagonizó un grotesco sacándole el micrófono al presentador y golpeándolo. Querían hacer gente que no tenía nada que ver de afuera con la barra. Eso se evitó y se vieron escenas de pugilato con la gente de seguridad. El Congreso concluyó aprobando los cinco puntos de la orden del día".

En un posteo en las redes sociales, agregó: "Comienza en el día de la fecha una nueva historia de reconstrucción de nuestro querido gremio. Pero también de nuestra Obra Social OSPRERA, hoy en manos de un pequeño grupo de inescrupulosos personajes que, aprovechándose de la circunstancial mayoría con que cuentan en el Consejo Directivo de la misma toman decisiones que van en contra de los legítimos beneficiarios y sus familias privandolos de tener las prestaciones de salud que por derecho le corresponden".

Por su parte, Ansaloni planteó en declaraciones al portal La Política Online: "Hay 571 congresales adentro y nosotros, la Agrupación Renovación y Lealtad, tiene 273 votos. Somos la mayoría".