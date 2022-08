Sentada de alumnos y alumnas de la Escuela Normal

Alumnos y alumnas de la Escuela Normal realizan hoy la sentada que fue postergada hace dos semanas, en reclamo por mejoras en las condiciones edilicias del establecimiento.

Los estudiantes de nivel secundario manifiestan en la puerta del histórico edificio de calle Bottaro 995.

Si bien la sentada había sido suspendida por pedido de las autoridades para resolver los inconvenientes que originaron el planteo, finalmente en la última semana decidieron retomar la protesta.

En su momento, los estudiantes habían explicado el origen del reclamo: "El problema es que apenas arrancamos el año nos pusieron en el laboratorio a estar 5 horas, 5 días a la semana sentados en banquetas altas sin respaldo que nos producía mucho dolor de espalda".

Si bien remarcan que intentaron que les den clases "en un salón como corresponde", lo único que lograron "es rotar entre la biblioteca, el laboratorio y solo un día estar en en un salón". Luego quedaron fijos en la biblitoeca "que queda en el piso de arriba"

Uno de sus compañeros, agrega, "tuvo un esguince y reclamamos un salón ya que no podía subir las escaleras, y en vez de darnos un salón como corresponde hicieron que nuestro compañero se volviera a la casa". De manera contundente, criticaron esa medida: "No es justo que un alumno tenga que irse de la escuela por un accidente que no afecta su aprendizaje. Hablamos con la directora y lo único que conseguimos fue que nos cambien al laboratorio por dos días, después nos cambiaron 3 veces de lugar en un mismo dia y terminamos subiendo a la biblioteca con nuestro compañero sin todavía recuperarse".