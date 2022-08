Roberto Esterlich renunció a su cargo en el PJ y habló de "dirigentes que se prostituyen"

Roberto Esterlich oficializó su renuncia a la conducción del Partido Justicialista de San Pedro.

Con un duro comunicado, explicó los motivos que lo llevaron a dejar su lugar como Secretario de Organización del consejo partidario.

La renuncia, dirigida al Presidente Nelson Vlaeminck y al Vicepresidente, Horacio Azzoni, está fechada el 27 de Julio y tiene carácter de indeclinable.

En la misiva, el histórico militante alude a "diferencias metodológicas de ser Secretario de Organización y no poder opinar en áreas que me competen". Además, plantea que "no tiene sentido permanecer" y que jamás será "instrumento de la ambición personal de nadie, se llame como se llame".

Las diferencias se hicieron evidentes durante el acto de homenaje a Eva Perón, del que Estrlich se retiró cuando estaba comenzando.





"Dirigentes que se prostituyen"

Además de la nota de renuncia, en las últimas horas amplió los fundamentos de su decisión en un duro comunicado.

Éste es el texto completo:

"Cuando algunos dirigentes políticos se prostituyen, la única víctima es la política. Y pasan cosas...

Por ejemplo, la herramienta que debiera servir para transformar la realidad “la política”, se transforma en una herramienta para adueñarse de las cosas que son de la sociedad toda. Por ejemplo, los cargos partidarios, cargos en la función pública, cargos que deberían ser para servir a toda la comunidad, no para servirse de ellos en forma sectorial, que sería grave, o en forma personal, que seria mas grave aún, en la cual se milita solo para mantener un conchavo.

70 años del fallecimiento de Evita: “aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevaran como bandera a la victoria".

Ante el peligro de que la oligarquía, tome el poder de cualquier manera, nuestros dirigentes partidarios y funcionarios se disputan los jirones de la vida que dejó Evita.

Recoger su nombre y llevarlo como bandera a la victoria parece que no es tarea de ellos. Por todo esto me atrevo a decir sin pretender ofender a nadie, que el ángel de Evita no estuvo en ese mezquino acto, Seguro que el angel de Evita, estuvo con los humildes de la Tosquera, en las 150 viviendas, el caserito, etc. etc. También con los jubilados/as que sufren, con los niños que pasan hambre, con los desocupados, con los que tienen trabajo y cobran sueldos miserables.

Serán ellos los que recojan su nombre y lo lleven como bandera a la victoria

Viva Perón

Viva Evita





Si sos reflexivo = sos un delirante

Si sos pasional = sos un Loco

Si sos las dos cosas juntas = sos un boludo

Militar por un proyecto colectivo en San Pedro es una Utopia, que solo los delirantes y los locos pueden soñar, y no hay muchos de ellos. Sobran chantas en gran cantidad …





Roberto Esterlich

Ex Secretario de Organización del Partido Justicialista de San Pedro"