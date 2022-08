Intendentes del Frente de Todos se reunieron en San Pedro

Participaron, además del anfitrión Ramón Salazar, los mandatarios de Baradero (Esteban Sanzio), Zárate (Osvaldo Caffaro), Salto (Ricardo Alessandro), Carmen de Areco (Iván Villagran), Exaltación de la Cruz( Diego Nanni), Colón (Ricardo Casi) y San Andrés de Giles (Miguel Gesualdi).

Además, estuvieron presentes el Diputado Provincial Carlos Puglelli y Cecilio Salazar miembro del Directorio de Trenes Argentinos Cargas"

En un comunicado emitido esta tarde, los participantes, junto a dirigentes y vecinos de la zona, apoyaron las nuevas medidas y "el relanzamiento de un Gobierno Nacional más próximo a los hechos y consecuente con nuestro pueblo".

Además, expresaron que estarán "siempre del lado de los más vulnerables, y contrarios a los intereses de corporaciones e inescrupulosos que solo piensan en su provecho personal perjudicando con sus acciones al resto de los ciudadanos y ciudadanas, el conjunto de Intendentes presentes repudia enérgicamente estos incendios intencionales de las Islas frente a las costas del río Paraná del lado de la Provincia de Buenos Aires pero sobre todo del lado de la Provincia de Entre Ríos, que afecta diariamente la salud de miles de personas".

Los dirigentes expresaron que "poder garantizar el flujo de obras en los Distritos de la sección dando continuidad a una política de mejora de la infraestructura regional, que es una herramienta fundamental para garantizar condiciones de dignidad y seguridad a cada habitante".

Ante la adversa situación económica, agregaron, "atravesamos, mantenemos el compromiso de maximizar los esfuerzos de cuidar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros distritos que conducimos en consonancia con una mirada política Provincial y Nacional que mantiene como estandarte la Justicia Social".

Tambien manifestaro su total repudio "a la utilización de miembros del Poder Judicial como herramienta de persecución política hacia nuestra Compañera Vicepresidenta Cristina Fernández".





El tramo final del comunicado está dirigido a apoyar al gobierno y, en particular, a Sergio Massa: "Estamos convencidos de que hay que continuar la lucha que inicio Néstor Kirchner en el cambio de la matriz de distribución y que nuestro gobierno no pudo avanzar en medio de la pandemia y por errores que desde el Campo Nacional y Popular no debemos repetir.

Nos pronunciamos en total sintonía con el Gobierno de los Compañeros Kicillof y Magario, quienes construyen día a día un Gobierno Provincial fuerte en un territorio extenso, complejo y diverso, para que nuestra Provincia sea cada vez más inclusiva, con desarrollo, dinámica y estabilidad.

Hoy es el momento en que un hombre que surgió desde los Gobiernos Locales y que pudo construir gestionando e innovando cada día, y siendo una pieza de diálogo y consenso desde la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación tan necesaria como las leyes que de ahí surgieron, lleve adelante desde la planificación económica las medidas que se requieren para dar nuevo rumbo a nuestro país, sintetizando el mejor proyecto de Desarrollo posible en el marco actual. Acompañamos fuertemente a Sergio Massa en esta etapa que aborda con responsabilidad y el esfuerzo.

Seguiremos estando con nuestros vecinos y vecinas, seguiremos planteando las reformas necesarias que los distritos de la Segunda Sección Electoral y de todo el interior necesitan y reclaman año tras año, en pos de Gobiernos Municipales más fuertes, dinámicos y eficientes.

Somos defensores de un Estado Presente y no tememos a los desafíos, solo queremos más herramientas y protagonismo real. A cada problemática la abordamos desde el poder territorial y popular.

Hoy no son tiempos de reclamos, sino de compromiso, esfuerzo y aporte desde la experiencia.

Aquí estuvimos, estamos y estaremos, siempre luchando por una Nación y Provincia para TODOS Y TODAS".





