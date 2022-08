El peor día del humo en la ciudad de San Pedro (Video)

Los incendios en las islas y los mecanismos de defensa para paliar los efectos de las heladas en las plantaciones de frutales generaron una densa nube de humo que cubrió gran parte de la ciudad y el partido de San Pedro.

La visibilidad durante la mañana fue prácticamente nula. "Desde la República de Banfield reporto humo , niebla y bronca... humo desde el río y desde los campos aparentemente" expresó Silvina, una de las oyentes de "Equipo de Radio". "Villa Igoíllo no se ve nada, es terrible" agregó Norma.

"Indignación, bronca y tristeza.. que te despierte el humo dentro de tu propia casa, no poder mandar el nene al colegio por que no se ve nada, no se pueda respirar es tristisimo" indicó otro oyente desde Hermano Indio. "Soy asmática y me siento muy mal" agregó 397.

"Por el barrio Independencia no se ve nada, sali a llevar mis nietos y es un peligro" expresó Mario.

"En calle San Lorenzo, sobre el río no se ve absolutamente nada, estoy a 5 metros de la calle y no se ve del humo" indicó Germán.

"No puede llegar a la escuela 13 de Mataderos. Nunca vi algo así. No veía nada" expresó Alejandro.