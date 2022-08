El Ministro Sergio Berni llega a San Pedro

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, visita hoy distintos municipios del norte bonaerense.

Su recorrido comenzó en Pergamino, en donde encabezó la presentación de nuevas unidades para la flota vehicular del Comando de Patrullas y las comisarías locales.

Si bien se esperaba que en San Pedro también se realizara un acto similar, lo cierto es que, hasta donde trascendió, acompañará un nuevo recorrido de personal del área de logística.

Los funcionarios técnicos ya estuvieron otras tres veces en nuestra ciudad para verificar el estado de los patrulleros. En la actualidad, solo cinco de las unidades ministeriales están en funcionamiento en todo el distrito, incluyendo una en Santa Lucía, una en Gobernador Castro y tres en San Pedro. Otros cuatro vehículos fueron aportados por el Municipio, que además licitó la compra de otros seis, que llegarán el mes que viene.

Berni recorrería la Comisaría, el Municipio y el depósito municipal, aunque no se descarta que cumpla con alguna actividad no anunciada vinculada al operativo contra los incendios en islas, ni tampoco que se reúna con referentes de su espacio político en San Pedro, encabezado por el ex Intendente Pablo Guacone.