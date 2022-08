Cabandié nombró a los empresarios presuntamente vinculados con los incendios

El Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié (quien llegaría en las próximas horas a San Pedro) denunció públicamente a algunos de los propietarios rurales de la zona del Delta del Paraná que serían responsables de los incendios.

En diálogo con Jorge Fontevecchia por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) el funcionario expresó: "Está el ex ministro de economía Roque Fernández, está el caso de José Antonio Aranda, está la familia Passaglia, que uno de sus hijos es intendente de San Nicolás, y hay familiares de Alonso, el intendente de Victoria".





Además habló nuevamente sobre los dueños de los jugos Baggio: "Esa es una causa que está radicada en el juzgado de Victoria. La causa la inicié yo en julio del 2020. Soy querellante de esas causa, me presenté en la justicia en aquel momento y la verdad que en estos dos años no avanzaron. La familia Baggio, que tiene campos en el Delta de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, no son los únicos responsables. Tanto Baggio y otras personas están imputados, pero más allá de su imputación, el juez Alonso, que lleva adelante esta causa, no ha avanzado en determinar la culpabilidad ni el castigo bajo la órbita del código penal.Por esa misma razón, como la Justicia no se ha movido, nosotros volvimos a presentar pruebas, indicios a partir de geolocalización, a partir de información satelital que tenemos en el Ministerio de Ambiente".

Cabandié ratificó lo que ya es una certeza desde hace años: "Todos los fuegos son intencionales y lo cierto es que, una vez que apagamos, se vuelven a prender. Ahora hay un paralelo de fuego que va de San Lorenzo hasta San Pedro. Es un uso y costumbre y creo que hay mala intención en términos políticos. Además, se prende fuego justo antes de la llegada de la primavera cuando comienzan las lluvias. Se prende para renovar pastura, pajonales y suelo y hacer negocios inmobiliarios, como si fuese un mensaje mafioso".

Con respecto al daño provocado, Cabandié agregó: "En el 2021 se incendiaron siete veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero aunque exista más incremento de brigadistas, equipamientos y medios aéreos, no alcanza. Si no hay una medida ejemplificadora de la Justicia, con detenidos, imputaciones, el peso de la ley y sanciones, y si Entre Ríos no sanciona a los propietarios de los campos, van a seguir ocurriendo incendios. Si seguimos así, vamos a seguir perjudicándonos, sobre todo los habitantes de la costa del Paraná: Rosario, San Lorenzo, San Pedro, San Nicolás, Baigorria. Además de la biodiversidad".