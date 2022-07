Germán López sobre la UCR: "El partido está totalmente clausurado" (Video)

El ex Diputado Provincial Germán López fue uno de los dirigentes que participó de la convocatoria realizada el 9 de Julio en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez.

Consultado sobre la actualidad del país, consideró que distintos sectores deben unificar criterios: "Estamos viendo que hay que rescatar valores, instituciones, fortalecer la democracia, la libertad, el protagonismo de la sociedad. Hace falta que volvamos a analizar la historia para encontrar puntos en común de los argentinos. Argentina es una gran empresa en manos de representantes elegidos por la voluntad popular, no son reyes, no son dictadores, y hay que unificar el criterio de unidad con todos los sectores políticos".

En particular sobre la Unión Cívica Radical, diferenció los procesos que se están dando a nivel provincial y nacional con lo que sucede en San Pedro: "El radicalismo a nivel nacional y provincial se está dando, es la bajada de trabajo político que se tiene. Hay una realidad y no podemos jugar a nada más que unificar criterios y buscar soluciones con nuestros conciudadanos que piensen parecido en otros partidos políticos. En lo local no tengo la posibilidad de decir más que estoy ausente porque el partido está totalmente clausurado, porque no hay una convocatoria para discutir y analizar políticas". De todos modos, dijo que espera "que la voluntad de quienes lo conducen sea la de abrir el partido, porque yo creo que estamos camino a proyectos comunes con todos los que pensemos parecido en la democracia, la libertad y los temas que son comunes a la sociedad".