El Justicialismo recordó a Evita y habló sobre "intentos golpistas"

El Partido Justicialista y la Asamblea Militante del PJ emitieron un comunicado con motivo de cumplirse, este martes, 70 años desde el fallecimiento de Eva Duarte de Perón.

Bajo el título "Del viva el cáncer a viva el Covid y otros intentos golpistas", la dirigencia del peronismo local planteó: "Nos quieren desgastar, desunir y destituir, porque saben que no pueden volver a hacerlo por la vía democrática, sin un colapso económico y político previo, producto de sus múltiples ataques".





Éste es el texto completo:

"A 70 años del fallecimiento de Evita nos encontramos en un momento en que aquella Patria Justa, Libre y Soberana que parecía cercana en sus últimos días de vida, se encuentra todavía pendiente de realización.

En el camino pasaron los intentos de Golpes de Estado de 1951, el Bombardeo a la Plaza de Mayo, la Revolución Fusiladora de 1955, el Plan Conintes, la Proscripción, el Golpe Cívico Militar de 1976, Los Carapintadas, los Golpes de Mercado, la Hiperinflación, la Traición Menemista, el Neoliberalismo, el FMI, la Deuda Eterna, etc. etc. etc.

Si resulta agobiante su sola enunciación cuanto más lo ha sido soportarlo por nuestro pueblo.

En el camino quedaron también jirones de la vida de decenas de miles de compatriotas que día a día la ofrendaron a la Patria, cada uno desde su humilde lugar de lucha.

Llegamos a este nuevo aniversario del fallecimiento de la Compañera Evita con la satisfacción de no habernos rendido jamás a las poderosas fuerzas que enfrentamos, pero también con la conciencia de que hay un largo camino por recorrer hasta cumplir su Mandato.

Los Golpes de Mercado, las Fugas de Divisas, el Boicot a las Políticas de Salud durante la Pandemia, los llamados Golpistas de la Sociedad Rural, Aldo Rico y otros personajes deplorables, la Persecución Judicial y amenazas de muerte a la Compañera Cristina, la Prisión de Milagro Sala y otros militantes Populares, junto con el aumento febril del Dólar Ilegal y los Precios de los Alimentos, son los modos actuales de hostigamiento al Gobierno Popular y al todo el Pueblo de la Patria.

Nos quieren desgastar, desunir y destituir, porque saben que no pueden volver a hacerlo por la ví democrática, sin un colapso económico y político previo, producto de sus múltiples ataques.

El Pueblo Argentino ya tuvo su aprendizaje tras haber sido seducido por sus mentiras de campaña y empobrecido por sus verdaderas políticas de gobierno.

Llamamos al Pueblo de la Patria a mantener la Unidad y a apoyar en toda circunstancia al Gobierno Popular como nos enseñara la Compañera Evita cuando dijo: “Los Vendepatria, están al acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el Pueblo y yo sé que estando el Pueblo Alerta somos invencibles, porque Somos la Patria Misma”.





San Pedro, 26 de Julio de 2022

Nelson Vlaeminck (Presidente), Horacio Azzoni (Vicepresidente), Roberto Esterlich (Secretario de Organización).

Asamblea Militante del Partido Justicialista: Carlos Zagabria, Cascote Gonzalez, Margarita Frisch, Valentin Mastrangello, Ñato Estelrrich, Roque Neira, Gustavo Díaz, Martin Leiva, Nicolas Macchia y siguen las firmas".