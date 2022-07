Cómo fue la secuencia en la que un camionero embistió a inspectores y fue perseguido por 80 kilómetros (Video)

Un gravísimo episodio registrado en la noche del jueves terminó con tres inspectores municipales heridos, un móvil de la Dirección de Tránsito destrozado y una persecución que se extendió por 80 kilómetros.

"Angel Burgos estaba haciendo controles de pesaje. Venía este camión Mercedes Benz, bastante fuerte, e interpretaron que no iba a entrar al pesaje. Siguió de largo por Crucero General Belgrano. Se suben al auto los tres inspectores y lo interceptan en Crucero y 1001" relató el Secretario de Seguridad, Diego Solana.

"El chofer decía que no tenía obligación de mostrarles nada, y claramente no tenía la documentación. En un momento Burgos vio que se le transformaba la cara y le pidió a la inspectora que se corra, justo cuando el camión arranca, embiste a Angel en la pierna y tira a una de las inspectoras. Hace cinco metros, frena y le dice "vení negrito, arreglemos..." pero fue un engaño y empezó la huída. Fue para el lado de 1001 y dobló para Río Tala" explicó Solana.

"Angel le pide manejar a la inspectora, lo pasa al camión y trata de frenarlo mientras avisa a la policía. Durante todo el trayecto de 1001 por lo menos embistió al auto de inspección 5 veces. Ahí se acercan dos móviles de policía que no lo pueden pasar. Baja a la ruta 9, que no es nuestra jurisdicción, y lo siguen los dos móviles. El camión iba a no menos de 120 km por hora cargado".

"Agarran ruta 41 y en todo momento el camionero iba por el medio. Los que venían de frente se tenían que tirar a la banquina. A través del aviso radial, Policía Vial de San Antonio de Areco lo estaba esperando para interceptarlo en la Ruta 8. Ahí lo frenan, lo bajan al camionero y con un policía traen el vehículo a COPLAC" explicó el funcionario.





El chofer, identificado como Esteban Anaya, de 25 años y oriundo de Pilar, manifestó que reaccionó de esa forma porque tenía la licencia de conducir vencida hace 9 meses. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Burgos sufrió un fuerte golpe en la rodilla y radicó una denuncia penal. Dos inspectoras resultaron con lesiones en la espalda y la cintura.