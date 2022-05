Vecinos autoconvocados reiteran sus reclamos al Municipio por inseguridad en zona rural

Vecinos autoconvocados de la zona rural enviaron una nota al Intendente Ramón Salazar exigiendo que se cumplan los acuerdos pautados con anterioridad.

"Durante este tiempo, más de dos meses, esperamos que nos notifiquen o nos brinden una reunión como se había acordado. No tuvimos ningún tipo de comunicación de parte del municipio que usted conduce" expresaron.

En el párrafo siguiente, advierten: "Es lamentable, no porque no seamos capaces, que los ciudadanos de a pie debamos cuidarnos entre nosotros, que tengamos que estar mendigando reuniones o que se cumpla con lo prometido. En este momento, en el partido de San Pedro, no solo en la zona rural, estamos otra vez acosados por casos de inseguridad. Cuando pedimos un móvil en zona rural, cumpliendo por lo dicho por ustedes, de acuerdo a la zona: la respuesta es "no tenemos móviles, lo tuvimos que enviar a una localidad". No es justo! Pagamos debidamente nuestros impuestos, damos trabajo a numerosas familias sampedrinas y aún así seguimos luchando por poder seguir viviendo en el lugar que elegimos".

Los firmantes apuntan a uno de los sectores a los que responsabilizan por la situación: "Los "cazadores" o "galgueros" volvieron con todo, no tenemos una ley u ordenanza qeu nos defienda. Queremos dejar en claro y que no se preste a confusión, la gran tarea que realiza la patrulla rural; las veces que llamamos acuden rápidamente y sin problemas. Pero estamos hartos de esta situación, lo único que queremos es trabajar, estar tranquilos con nuestras familias".

A pesar de que en simultáneo emitieron otra nota felicitando a la fiscal Viviani por sus posiciones recientes, reclaman al Intendente por el accionar de la Justicia: "Para completar esta situación, nos llegan noticias de que las personas que debían estar presos tienen prisión domiciliaria y posiblemente queden en libertad. Nos entristece terriblemente esta situación. Por ello "exigimos" que se cumpla con lo acordado. Queremos las reuniones de informes que teníamos, la reunión con los jueces, que en ningún momento nos dieron una respuesta".

Para finalizar, se posicionan con respecto a las internas del gabinete: "Pedimos que San Pedro vuelva a ser "un pueblo" porque seguimos siendo un pueblo en donde nos conocemos todos y nos avergüenzan las situaciones recientes acontecidas en el Municipio".