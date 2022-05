Más de 18 mil viviendas relevadas en el Censo: Qué deben hacer quienes no fueron censados

La Jefa Distrital de Educación, Marcela Lucchesi, coordinadora del Censo 2022 en San Pedro, destacó a "la gente que trabajó y que merece nuestro agradecimiento y apoyo porque lo hizo con mucha dedicación y esmero".

En total, las 18 mil viviendas incluídas en el distrito fueron relevadas por 25 jefes de región, 160 jefes de radio y 1003 censistas.

"Ahora continúa otra parte que va desde hoy hasta el 24 que es la parte que el INDEC denomina de supervisión y repliegue de materiales. El 24 se cerraría el censo definitivamente" expresó Lucchesi.

"Con esto quiero quitar las preocupaciones de la gente. Ayer algunas personas que no llegaron a ser censadas porque no llegó el censista o pasó y no escucharon el timbre o la puerta y otros que fueron de diícil acceso. No queda mucho por censar, tenemos consignadas unas 100 viviendas, aunque pueden ser más. Nosotros recibimos llamados al 439495 en donde pueden llamar para dejar sus datos" aclaró.

Lucchesi remarcó además que "los censistas no van a ser convocados para esta parte de la supervisión, pero si lo van a hacer los jefes de fracción y sus asistentes, que en San Pedro tenemos 25".

Tuvimos algunos inconvenientes por no encontrar a la gente en Barrancas, FONAVI, 104 viviendas y Gobernador Castro