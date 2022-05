Celulares baratos y en 18 cuotas sin interés: ¿Cómo aprovechar la oferta de Banco Nación?

Entre las principales marcas se destacan Motorola, Samsung, Alcatel, Nokia, y Xiaomi, también se encuentran modelos de destacadas empresas tecnológicas como Noblex, Philco, Philips, Kodak y TCL.

Este lunes, el Banco Nación lanzó a través de su web Tienda BNA nuevas promociones de celulares con importantes descuentos y la posibilidad de adquirirlos hasta en 18 cuotas sin interés.

Hay dispositivos que hoy podrían considerarse ‘de la prehistoria’ tecnológica, como el celular libre 3G Wifi Dual Sim Philco P2413dbou con un 32% de descuento, ideales para adultos mayores que necesitan estar comunicados de una manera fácil y sencilla.





Los 8 más populares

Celular Smartphone Robusto 5.5 Ruggear Rg655 3Gb 32Gb 13Mpx Dual Sim Liberado Negro 10% OFF $ 47.299

Telefono Motorola G200 (Xt2175-1) 6.8" 8Gb/128gb 108Mp Azul (Pash0015ar) 9% OFF $ 99.899

Telefono Motorola G200 (Xt2175-1) 6.8" 8Gb/128gb 108Mp Morado (Pash0014ar) 9% OFF $ 99.899

Telefono Motorola G22 6.5" 4Gb/128gb 50Mp/16mp Negro (Pau50000ar) 10% OFF $ 35.999

Telefono Motorola G51 (Xt2171-1) 4Gb/128gb 50Mp+8mp+2mp 6.78" Azul 13% OFF $ 47.999

Telefono Motorola G22 6.5" 4Gb/128gb 50Mp/16mp Celeste 10% OFF $ 35.999

Telefono Motorola E40 (Xt2159-1) 6.5" 4Gb/64gb 48Mp+2mp+2mp/8mp Rosa (Parj0001ar) 12% OFF $ 29.999

Telefono Motorola G60s (Xt2133-1) 6.7" 6Gb/128gb 64Mp/8mp Azul (Pamu0010ar) 12% OFF $ 52.999





Los 8 más económicos

Celular Quantum Up 5.3" 16Gb Android Go Dorado 28% OFF $ 12.999

Smartphone Exo Spanky Facil 4G Ideal Para Adultos Mayores 18% OFF $ 13.999

Celular Smartphone Alcatel 1 Plus 1Gb Ram 16Gb Volcano Black $ 13.999

Celular Liberado Blade A3 Plus Gris 5,4" 32 Gb – Zte 10% OFF $ 14.399

Telefono Celular Alcatel 1 Plus Volcano - Negro, 5", Q. Core, 1/16Gb 5Mp/2mp (5033Mr-baofar11) 28% OFF $ 14.499

Celular Alcatel 1 Plus - 5” 5Mp 1/16Gb - Android 11 12% OFF $ 14.687

Celular Kodak Smartway L1 Pro - Gray - Pixpro Limited Edition 8% OFF $ 15.599

Celular Kodak Liberado Pixpro L1 Pro 5,7 Pulg Dual Sim $ 15.699





Para acceder a las promociones los interesados deberán contar con tarjetas de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa, ingresar a la sección de celulares de la web Tienda BNA a través de este enlace y seleccionar el que deseen adquirir.

Para “Comprar” les serán solicitados sus datos personales y de la tarjeta. Desde la entidad bancaria informan que los plazos de entrega son de entre 8 y 15 días hábiles en todo el país.

Tras la aprobación del pago, los clientes recibirán los datos de la compra por correo electrónico y un número de seguimiento para consultar el estado del pedido.