Proyecto para un sistema de Justicia Juvenil Restaurativa

El grupo "Volver", que tiene como referente al ex Diputado Eduardo Polimante, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para que San Pedro instaure a un sistema integral de Justicia Juvenil Restaurativa.

"Está dirigido a menores en conflicto con la ley penal, no es ni punitivista, ni garantista. Apunta a sanciones dinámicas dentro del sistema pedagógico, porque el objetivo es restaurar las consecuencias de un ilícito para la víctima y para el infractor" explicó Polimante.

"Es un sistema que busca cambiar conductas. Una sanción que no tenga una dinámica pedagógica es inútil, porque una sanción que no implica aprendizaje no modifica comportamientos. Si el victimario no reconoce la responsabilidad y no se pregunta qué puede hacer para compensar lo que hizo, no sirve para nada" agregó el impulsor de la iniciativa.

A modo de ejemplo, sostuvo que la medida se está instrumentando en municipios como San Martín, San Isidro o Pergamino y que fue impulsada en marzo de este año en Córdoba. "En España, en 25 años de trabajo en este sentido, el índice de reincidencia bajó en un 60%" remarcó.

En 2018 se firmó un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Pergamino, la Fiscalía General y Defensoría General del Departamento Judicial de Pergamino, el Colegio de Abogados de Pergamino, la Unnoba y el Obispado.

En el convenio queda de manifiesto que las instituciones mencionadas "trabajarán en la ampliación de las posibilidades de respuesta en el sistema de justicia juvenil y establecerán procesos de cooperación y coordinación entre las diferentes instituciones para maximizar la eficacia y eficiencia para el desarrollo e implementación de un Programa de Justicia Juvenil Restaurativa".

El proyecto ingresado al Concejo Deliberante deberá ahora ser tomado por alguno de los bloques legislativos para darle una forma local a través de un proyecto.