Cerveza sampedrina para conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas

En el marco de las actividades conmemorativas a 40 años de la Guerra de Malvinas, cerveceros artesanales de San Pedro se suman a la propuesta de la fundación "No Me Olvides" quienes impulsan, junto a distintas cámaras y grupos de cerveceros artesanales de todo el país, la iniciativa de elaborar una cerveza conmemorativa dedicada a los veteranos y caídos en Malvinas, que llevará el nombre "40 No Me Olvides".

En San Pedro, la iniciativa de los cerveceros locales cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Veteranos y desde la Municipalidad, a través de la secretaría de Desarrollo Económico, se impulsó la declaración de "Interés Municipal" de la actividad que fue presentada esta mañana en una conferencia de prensa de la que participaron el secretario de Desarrollo Económico Martín Baraybar, los Veteranos de Malvinas Javier Saucedo, Domingo Novaro, Jorge Martínez y Sergio Cano, el productor de cerveza artesanal Miguel Iglesias y quien preside la Cooperadora del Hospital Municipal Emilio Ruffa Mirta Borrel junto a representantes de la misma.

Los sampedrinos elaborarán una edición especial de 1200 latas y lo recaudado a partir de la venta de las mismas será donado a la Cooperadora del Hospital.

La cocción de la cerveza homenaje se concretará en San Pedro el próximo viernes 22 de abril, en la cervecería Obligado (Independencia 1880), a partir de las 07.00 hs. Además de los anfitriones, participarán los emprendedores locales: Discordia, Diluvio, Mostei, Soberana, Midas y Pedra.





Para mayor información de la campaña solidaria:

http://40nomeolvides.com.ar/