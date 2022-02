El ex Director de Cultura, José Luis Aguilar, expresó su malestar por el estado que presenta el Paseo de los Túneles, uno de los espacios históricos que fue recuperado durante su gestión para transformarse en un museo en memoria de Eduardo Depietri.

En un posteo publicado en las redes sociales, el actual Director del Museo Paleontológico hace referencia a la demora en la reparación del techo del edificio, que se voló durante la tormenta del 11 de Diciembre pasado. Pese a los arreglos realizados en las últimas semanas, esto señaló Aguilar:

"QUÉ SENTIRÍAN UDS?

Que sentirían si Uds descubren algo histórico, valioso, excavan, investigan, reconstruyen, se esfuerzan, se rompen el traste para levantar una sala alrededor, pintan, cortan, pegan ladrillos, buscan información, llegan a armar un museo con ese tema, reciben visitantes, atienden colegios y todo llega a convertirse en un atractivo para la ciudad....hasta que empiezan a ver que se lo deja caer a propósito?

QUÉ SENTIRÍAN UDS?

Que sentirían UDS si van y avisan por nota formal a la persona a cargo que con la tormenta del 11 de diciembre del año pasado se le voló la mitad del techo a ese lugar y dos meses después...TODO SIGUE IGUAL?

QUÉ SENTIRÍAN UDS?

Que sentirían si antes de esto ya se hubiera hundido el barco, el Centro de Flora cerrado y convertido en galpón de herramientas y los puestos de los pescadores demolidos "porque se entraba un linyera"?

QUÉ SENTIRÍAN UDS?

Si se hubieran ofrecido a colocar y reclavar las chapas antes que todo se pudra, como ya empezó a pudrirse, y lo único que logran es que les bloqueen el número?

ESTOY PODRIDO de ver cómo se abandonan las cosas que se hicieron junto a vecinos de cada lugar, con fondos de todos los vecinos que pagan las tasas.

Podrido de haber armado un circuito Turístico-Cultural que fue envidia de otras ciudades y poco a poco se lo descuida a propósito.

Estos lugares están muertos a propósito, ya no generan nada, no suman nada, no generan novedades y a la vista está que ni siquiera se los mantiene.

SI SOS FUNCIONARIA/O DE UN ÁREA, RESPETÁ LO QUE SE HIZO ANTES QUE VOS PORQUE LA GENTE LO QUIERE SEGUIR DISFRUTANDO CUANDO VOS YA SEAS SÓLO UN RECUERDO.

La función pública no sos vos ni soy yo. La función pública es aportar lo que cada uno puede para que todos tengamos más con el paso del tiempo.

No seas tan soberbia/o y cuidá lo que está hecho.

A mucha gente le interesan estos lugares.

Y la memoria de Depietri se lo merece.

QUÉ SENTIRÍAN UDS..?"