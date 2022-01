Piden que solo se vayan a testear quienes tienen síntomas o son de riesgo

El Dr. Gabriel Sayago, Director de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de San Pedro, adelantó cuáles son los nuevos criterios que comenzarán a aplicarse para los testeos de pacientes ante la pandemia de Covid.

"Esta última semana, la que pasamos hasta el sábado, que se cuenta como la última del año, tuvimos 1.500 y pico de personas testeadas, con un 25% de positividad, contra un 16% que veníamos teniendo" explicó el profesional.

"En el medio de la semana nos cambiaron las normas de aislamiento y contactos, por eso nosotros desde el 20 de diciembre a la fecha tenemos alrededor de 500 pacientes positivos, de los cuales muchos están de alta casi en el medio de la evolución de la enfermedad porque no tenían síntomas" agregó Sayago.

Además, precisó los detalles por los que cambió la dinámica de testeos: "Como primera medida, hoy arrancamos el consultorio Covid de calle Ituzaingó y ANDAR con un alto número de pacientes. Tenemos muchos que vienen a buscar el alta. Por eso pedimos que la gente que se va a testear sea la que tiene síntomas, que tiene riesgo (embarazada, con alguna enfermedad preexistente) pero no vamos a hisopar a toda la familia, solo al caso índice y al resto lo vamos a aislar cinco días si están vacunados con esquema completo hace menos de cinco meses. Si no, serán siete días para el positivo".

Sayago se refirió a la creciente demanda que se registrará en las próximas horas: "Vamos a tener una gran cantidad de pacientes sobre todo por las dudas porque estuvieron en fiestas y oferta turística. No vamos a poder dar soluciones a pacientes asintomáticos en este momento. Hoy tenemos que darle prioridad al paciente que tiene síntomas y comorbilidad. Si uno tuvo un contacto estrecho y no tiene síntomas hoy se tiene que aislar cinco días, si no está vacunado por lo menos siete. Un paciente que tuvo contacto anoche hoy no va a dar positivo. Es diferente cuando teníamos treinta casos positivos, pero hoy tenemos cincuenta. El que tuvo contacto estrecho no tiene que hisoparse inmediatamente, sino aislarse".

La variación de los síntomas necesarios para considerar un paciente como "positivo de Covid" también está en pleno análisis: "Si nos vamos a valer por lo que dice el ministerio es que con más de dos síntomas se considera positivo. Acá le estamos buscando la vuelta para hisoparlo. Hay pacientes que no tienen gusto y olfato y le da negativo, pero se tiene que aislar siete días si está vacunado y diez si no está vacunado. Cualquier congestión nasal, cambio de voz, puede ser Covid, hay más síntomas de vías aéreas superiores. Pero todavía estamos viendo mucha pérdida de gusto y olfato, y eso le gana al hisopo negativo".

Además, instó a que todos colaboren en esta situación para que no se sature el sistema de salud: "Si los operadores turísticos quieren que esté todo abierto traigan hisopos".