Piden que los contactos estrechos no se hisopen enseguida, ante la faltante de test

El Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, Pablo Pichioni junto a la subsecretaria de Salud, Lorena Elgoyen, brindaron una conferencia de prensa en la que aclararon varios aspectos respecto de la pandemia.

En primer lugar, solicitaron a quienes son contactos estrecho de un caso positivo, que se hisopen enseguida, sino que se aíslen. El pedido obedece a la falta de test rápidos en todo el país. "A los contactos estrechos los vamos a evaluar según la línea epidemiológica y no por test", explicó el médico.

En el mismo sentido, indicó que "los cinco proveedores del país que importan el test, no tienen". Por esa razón, señaló: "Estamos hablando con las gestiones provinciales y nacionales para avanzar con los casos positivos de diferentes maneras. El avance de la pandemia impone nuevos desafíos".

Tras aclarar que no se trata de "transmitir dramatismo", comparó la situación con la de mayo de 2021, cuando no estaba aún avanzada la vacunación: "El 22 de mayo de 2021 teníamos menos activos pero 40 camas de sala común ocupadas por pacientes COVID en estado moderado y de los 15 respiradores del partido, 14 utilizados para COVID". Hoy, en cambio, sólo 4 pacientes están internados en toda la ciudad. "Eso es por la vacuna (...) Está proyectado en fotma conjunta con la secretaría, sacar la vacuna a la calle, no vamos a hacer un puerta a puerta pero casi eso. El objetivo es llevar los niveles de vacunación a los más altos posibles, sobre todo en las localidades", agregaron.

Además, se pidió que a quienes no les haya llegado el turno del refuerzo y ya transcurrió el lapso de tiempo correspondiente, que se acerque al vacunatorio porque puede haberse otorgado aunque no haya recibido el aviso.

Por otro lado, remarcaron la importancia de cumplir con los protocolos de cuidado para poder hacer frente a las actividades de comercio y turismo.

En cuanto al autotest que próximamente saldrá a la venta en farmacias, Pichioni señalo: "Ayer fue autorizado el autostest, va a estar costando alrededor de 2000 pesos. Se va a poder adquirir no solo en forma individual sino que también lo va a adquirir el sector privado y público. Pero es orientativo. La persona debe denunciar su resultado en menos de 24 horas. Luego haremos algo bien explicativo para que se sepa cómo vamos a hacer con esto cuando esté en el mercado".