Pesar por la muerte de Darío Difalco, histórico camarógrafo y figura clave de los medios de Baradero

Darío Difalco, histórico camarógrafo de Baradero con tres décadas de trayectoria, falleció esta madrugada tras sufrir complicaciones derivadas de una operación cardíaca, a los 47 años.

"Hoy colgó la cámara y nos dejó una gran persona de los medios, un amigo, un hombre siempre lleno de buenas energías" publicó TH Producciones, encargada actualmente de la cobertura televisiva en todo el partido de Baradero.

Marcelo Zich, compañero y amigo, posteó:

El hombre, el tipo que me enseñó lo que se de tele y todos los días me enseñaba algo nuevo, el que me bajaba a tierra y me decía NO TE CALENTES, NO CONTESTES, DEJA ENFRIATE, NO SEAS BOLUDO.

El hombre que tenía una memoria enorme y sabía un poco de todo. Un bonachón que le dió bola a todas mis locuras a pesar de no estar de acuerdo muchas veces, el que en medio de la pandemia se sentaba en el auto conmigo y salía a hacer notas todos los días aun cuando veiamos que la cosa se ponía heavy.

Antes de la operación me dijo me vine a cortar el pelo por si me voy, me voy prolijito y me mandó una foto, y no volviste PAPU.

Hoy nuestro amigo dijo basta y colgó la cámara.

Q.E.P.D

Dario Difalco"





Desde Noticias San Pedro expresamos nuestro respeto y cariño a su familia, amigos y compañeros.