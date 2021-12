Salazar: "No me voy para volver en 2023, quiero que Ramón haga buena gestión y pueda seguir"

Exactamente seis años después de asumir en el cargo por primera vez, el 9 de Diciembre de 2015, Cecilio Salazar deja hoy (día de su cumpleaños) de ser el Intendente de San Pedro, para ser reemplazado por su hijo Ramón, hasta hoy Secretario de Coordinación.

Salazar habló esta mañana, en "Equipo de Radio" sobre su última jornada en el cargo: "Estoy viviendo este día con la tranquilidad de que dejo el Municipio en buenas manos. Anoche estuve reunido hasta tarde con Ramón, se llevó una hoja llena de anotaciones. El equipo en su gran mayoría se va a preservar. Puede haber algunos enroques pero no grandes movimientos porque ha sido un equipo que se ha manejado bien".

El todavía mandatario descartó que la intención sea generar el mecanismo administrativo para volver a presentarse como candidato en 2023: "No es que me voy porque quiero volver en 2023 ni nada por el estilo. No voy a ir a ese lugar para que en 2023 pueda tener chances de presentarme. Mi idea es que Ramón haga una buena gestión y pueda ser candidato para seguir siendo Intendente. Charlamos con el Ministro y me dijo que vaya y trabaje mucho. Voy con esa misión y la de seguir ligado a San Pedro".

Con relación a su nuevo cargo en Trenes Argentinos Cargas, remarcó: "Me estoy interiorizando de las cosas. Es una de las empresas más importantes del país, maneja prácticamente todo el transporte ferroviario del país. Me voy a integrar al directorio, son seis directores y un presidente para establecer las políticas que se requieren. La idea es que esto se vaya fortaleciendo y que el transporte ferroviario sea lo que fue años atrás. Me estoy interiorizando ahora y seguramente voy a incorporar personas a mi equipo que sean especialistas".

A modo de ejemplo expresó: "Ayer me llamó el cónsul plenipotenciario de Paraguay, que me dijo que hay un proyecto de una conexión Paraguay-Posadas que está demorada y quiere hablar conmigo para potenciar esa iniciativa".