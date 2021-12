Reclamo por una importante pérdida de agua en calle Libertad (Video)

Vecinos domiciliados en Libertad al 700 reclamaron una solución para una pérdida de agua en la vía pública por un caño roto, que ya lleva una semana.

"Parece que alguien hubiera desagotado una pileta y no es así, es un caño roto. Incluso ya se abrió la calle y tiene movimiento. Es una pena porque hay muchos barrios afectados por la falta de agua y en esta zona que hay agua la dejan que se escurra así, como si nada" indicó una de las damnificadas a "Noticias San Pedro".

Además, aclararon que la pérdida no solamente provoca una baja en la presión del servicio domiciliario, sino también el deterioro del pavimento: "No es que el barrio no tiene agua, el tema es que no llega a los tanques porque se está perdiendo. Justo en Sarmiento y Libertad, en las cuatro esquinas hay negocios y a media cuadra también. Hay tránsito pesado permanentemente por Libertad y en cualquier momento se va a hacer un agujero en la calle. En el video que mandamos se puede ver que apoyando el pie ya se mueve el pavimento. Imaginen un camión o un auto"