Ofrecieron a Eliseo Almada un lugar en la Dirección de Vías Navegables

El presidente del Consorcio de Gestión del puerto de San Pedro recibió un ofrecimiento para incorporarse a la Dirección Nacional de Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.

En declaraciones a La Radio 92.3, Almada sostuvo la decisión está supeditada a las resoluciones que adopte el Intendente, al que le también le propusieron un lugar en el Ministerio que conduce Alexis Guerrera:

"Es un reconocimiento importante para la gestión del Intendente. Faltan ultimar detalles con Cecilio sobre el futuro del puerto. La oferta existe pero la decisión no está tomada porque el puerto está en pleno funcionamiento, es uno de los principales generadores de mano de obra. Todo se definirá en horas de la tarde. No es una decisión personal, soy un funcionario del Intendente, me dio su apoyo para trabajar en el puerto, y es una decisión que tiene que tomar él" remarcó Almada.