Verónica González: "Siempre trabajando en el camino del medio"

La candidata a concejal por "Vamos por vos", Verónica González, expresó su cansancio por la campala pero al mismo tiempo su emoción por parcicipar como candidata en estas elecciones.

"Estamos todos abocados al tema fiscales antes que a los números", señalo en relación a cómo vive el proceso. En declaraciones a La Radio, dijo que en la campaña se ocupó de dar a conocer cuál es la tarea del Concejo Deliberante. "En el debate quedó al descubierto que no son las propuestas" que en general se proponen las que puede llevar a cabo en Concejo.

Asimismo, dijo que esperará los resultados "llorando". "Lloré toda la campaña porque es muy emocionante particpar de una elección, celebrando el acompañamiento. Los números son números pero el proceso es hermoso", expresó.

La candidata aclaró que siempre partició en elecciones, "pero hoy me toca estar en el primer lugar". En ese sentido, dijo: "El trabajo de atrás no se ve, pero siempre estuve trabajando en el camino del medio, no nos gustan los extremos, que haya un espacio que pueda tomar lo bueno de cada lugar ayudar a que lo malo se vaya y entre todos construir la democracia".