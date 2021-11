Salazar:"Es un triunfo histórico. Ésta es la elección que quería ganar"

El intendente Cecilio Salazar se mostró enérgico tras conocer los resultados provisorios de las elecciones. "Es un triunfo histórico, estoy muy contento, más feliz que todas las demás elecciones que ganamos. Ésta es la que quería ganar. Es la elección que ganaba San Pedro, porque teníamos muchas propuestas y del otro lado no había ninguna. Cuando hay candidatos enfrente que no dicen nada, es preocupante para San Pedro", expresó.

"Claramente el mensaje llegó porque nuestro gobierno tiene propuestas y un montón de posibilidades. Es impensable que una oposición ganara sin hacer campaña, confiando solamente en el arrastre. Hoy nuevamente, con esta elección, ganó San Pedro", remarcó.

En relación a la diferencia de votos con Juntos, el intendente señaló: "Lo que me dijo Hernán Contreras es que ganamos por 67 o 68 votos. Pero cuando perdimos por 16 o 17 puntos en las PASO... la militancia es la que termina de ganar esta elección con la recorrida por los barrios y las localidades. Volvió a revivir el orgullo de sentirse sampedrino y de sentir que este gobierno está haciendo un montón de cosas por San Pedro".

De acuerdo a los resultados, Salazar no ingresaría en la Cámara de Diputados. "No me interesa, lo digo de todo corazón, a mí me interesa mi ciudad", dijo.

Por último, expresó: "Soy feliz de ver la felicidad de la gente".