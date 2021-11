Juicio por abusos en el jardín de infantes: Denunciante expresó su confianza en el tribunal

Carla Vitale, una de las madres denunciantes por los abusos en el jardín de infantes "Belén", habló sobre la convocatoria a las audiencias del Juicio Oral y Público que comenzará el 1 de Diciembre, en San Nicolás.

"Luchamos tanto, y ahora nos dijeron el día del juicio. Justo el 1 de diciembre, que se cumplen cuatro años desde que hicimos la primera denuncia. Cuando recapitulamos todo esto que fue muy duro".

Vitale remarcó que la llegada de la instancia de juicio oral significa un punto de inflexión con relación a la actitud de un sector de la sociedad: "Una vez leí que cuando con más fuerza lucha una madre más la atacan. Parece que uno se tiene que callar, no decir, no exponer, en vez de luchar por lo que corresponde. El tema del Jardín, de su directora, de su secretaria, del personal que no dijo lo que tenía que decir. Los que acompañaron esa postura diciendo que el culpable era un familiar, esta comunidad que lejos de acompañarnos y decir lo que predican frente a un altar hicieron lo contrario acusándonos, mintiendo, hasta persiguiéndonos. Todo eso se contrapone con la Justicia, que nos da la derecha que es ponerle al Obispo y a este cura un cese de hostigamiento y los sobrevivientes no estamos tan solos. El juicio pone un inicio de un cierre para que podamos vivir una próxima etapa".

Vitale expresó su confianza en el tribunal, aunque reconoció que no tienen una presunción de cuál puede ser la sentencia. "Nosotros estamos tranquilos en este aspecto pero sabemos que vamos a tener que atravesar un proceso muy doloroso".

El 10 de Noviembre se realizará una audiencia de simplificación de prueba, en donde se depurará el listado de testigos y pruebas que se expondrán en las cinco jornadas del juicio oral.