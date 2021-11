González: "Nos va a llevar mucho tiempo para que puedan elegir en la pluralidad"

Verónica González, candidata de "Vamos con vos", quien no llega con los votos para ocupar una banca en el Concejo Deliberante, se refirió a la polarización de la elección.

"Es todo un cambio cultural lo que se debe hacer. Nos va a llevar mucho tiempo para que nos puedan elegir en la pluraldad de voces y no que se siga estrechando esta brecha", planteó.

La mujer señaló que tienen "una base como para seguir acercando las propuestas" y, en ese sentido, planteó: "Pelearemos desde otro lado, llevaremos las propuestas al Concejo".

La comerciante consideró que "los extremos no son buenos para nadie. (...) Me hubiera encantado representar a mis compañeros, en esta no se pudo pero seguiremos trabajando por otro lado".