Escrutinio definitivo ratificó la victoria del Frente de Todos por más de 200 votos

Voceros del Frente de Todos confirmaron a "Noticias San Pedro" que el escrutinio definitivo realizado esta tarde en el centro cultural Pasaje Dardo Rocha, de La Plata, ratificó una ventaja de esa fuerza política por 224 votos en las elecciones legislativas del pasado domingo.

De tal forma, Pablo Vlaeminck es el noveno concejal electo, dejando el reparto de bancas en 5 para el oficialismo y 4 para "Juntos".

Quienes participaron del procedimiento informaron que hubo un intento de impugnación de "Juntos" en relación al resultado de la mesa 35, aunque no habría prosperado el intento por remitirlo a la Justicia Electoral. "Camino kafkiano" definió uno de los encargados de la fiscalización.

Paola Basso, concejal electa de "Juntos", espera con prudencia el resultado oficial. Consultada sobre su experiencia en la verificación de las mesas, explicó: "Lo único que podes hacer es decir si hay alguna inconsistencia entre lo que el empleado de la Secretaría Electoral le dicta a una persona que completa las planillas o no, cotejándolo con tu certificado de escrutinio. Si hay algún inconveniente con eso, ahí llaman a algún fiscal del otro partido y miran los dos certificados. Si no hay nadie queda así. Había muchas inconsistencias en cuanto a la cantidad de electores que no coincidían con la cantidad de votos emitidos. Ellos lo adecúan en ese momento porque estiman que hubo un mal cálculo de los votos en blanco. Eso en los casos en que la sumatoria final da distinto. Si los votos que corresponden a los partidos no coinciden, ellos son los que dicen que hay que abrir la urna. Está todo muy sincronizado y no tenés muchas chances de hacer nada".

Ahora resta la publicación de los resultados definitivos, que se realizará una vez finalizada la verificación de todas las mesas de la provincia de Buenos Aires.