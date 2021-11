Empleados tomaron la clínica: "No nos pagan hace 4 meses y no nos dejaron ni papel higiénico" (Video)

Trabajadores y trabajadoras de la Clínica San Pedro decidieron iniciar una toma del edificio ubicado en Belgrano y Facundo Quiroga.

Tras cuatro meses de "nueva" administración, siguen sin percibir sus sueldos, y se encuentran sin perspectiva de solución, con deuda de luz, sin gas, teléfono ni internet.

"Venimos hace un montón de tiempo con este conflicto, no tenemos respuesta de parte de los dueños, ya son cuatro meses de deudas de sueldo, desde agosto. Tampoco se ve que la clínica se vaya a activar, no hay movimiento para que se active. Los chasis de rayos que se llevaron de rayo en julio no aparecieron más. Se hizo un contrato con el laboratorio pero si el sector de medicina clínica e internación no abre, el laboratorio tampoco" explicó Paula Esquivel, vocera del grupo de empleados.

"Por decisión de los encargados, estamos algunas horas por día y después queda una persona de seguridad y la clínica se cierra. Ahora tomamos la decisión de permanecer en la clínica y no irnos para que no se vacíe y que esto tenga un cierre para bien o para mal" expresó.

Esquivel recordó que "cuando los dueños anteriores hacen el traspaso entregan la clínica con los sueldos al día, y ellos debían pagar de agosto en adelante, pero nunca abonaron los sueldos". En tal sentido, apuntó que "solamente se entregaron 10 mil pesos en agosto y nada más".

La situación es crítica: "Hubo gente que tuvo que salir a buscar otro trabajo, como ir al campo, trabajar por hora en limpieza de casas, yo le hago la facturación a los traumatólogos, el REPRO que cobramos en dos meses, que es 22 mil pesos fijos, pero ahora en diciembre no vamos a tener acceso al REPRO, porque hay que reunir ciertos requisitos, entre ellos demostrar que la empresa está activa. No se está pagando la luz y hay una deuda de más de 1 millón de pesos con COOPSER, la refinanciaron, pagaron la primera cuota y no más. El gas está cortado. Cuando cortan el suministro hicieron un plan de pagos y nunca pagaron la primera cuota. No tenemos internet ni teléfono tampoco. Estamos limpiando con cosas que llevamos nosotros porque ni papel higiénico tenemos. No nos compraron ni siquiera lavandina".

El pedido, para sostener las fuentes de empleo, es volver atrás con la operación: "Lo que exigimos con la medida de fuerza es que los dueños se presenten y que la sociedad anterior de marcha atrás con el convenio que hicieron porque claramente no están cumpliendo con lo pactado, que es mantener la clínica funcionando y con el personal trabajando".

Uno de los reclamos está apuntado a los organismos del Estado: "El Ministerio de Trabajo se pronuncia solamente como mediador, nos dicen que no pueden intervenir de otra forma. Nosotros sentimos que tenemos una total ausencia del Ministerio, del gremio, que hace un montón que no está yendo. Está fiscalía haciendo una investigación por el vaciamiento pero no se pronunció hasta el momento".