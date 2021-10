Una mujer se encadenó frente a la Municipalidad pidiendo una jubilación (Video)

Una mujer de 64 años se encadenó esta mañana frente a las puertas de la Municipalidad de San Pedro, reclamando que se le otorgue una jubilación.

Mónica vive en La Tosquera "de prestado en la casa de un amigo", y llegó a San Pedro caminando porque no tiene movilidad ni cómo trasladarse.

"Hace cinco años que vengo pidiendo una ayuda, que no me dan. Soy epiléptica, y tengo medicación que me consiguen del Municipio, pero necesito una jubilación, porque vivo de prestado" explicó la mujer.

Profesionales de la Secretaría de Desarrollo Humano llegaron hasta el lugar y acompañaron a la mujer hasta la UDAI San Pedro de ANSES, en donde se entrevistó con su titular, Tamara Vlaeminck, y trabajadores de la oficina.