Massa encabeza la firma del convenio por obras en el puerto (Video)

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el Ministro de Transporte Alexis Guerrera, encabezan un acto en el puerto de San Pedro.

Junto al Intendente Cecilio Salazar, firmaron el convenio para la financiación de la obra de espigón 1.

También participó la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, el Subsecretario de Puertos y funcionarios locales y provinciales.

"Venimos de un gobierno que si veía que un negocio no era viable te decía te pusieras un delívery. A Cecilio le dijeron "ponete un puerto turístico" Cecilio decidió impulsar para el puerto a una persona que es la cuarta generación de trabajadores portuarias, que es San Pedro y San Pedro es este puerto. Se resistió a esas políticas nacionales que nos querían hacer creer que no éramos competitivos y no servíamos para nada" sostuvo Guerrera.





Vea el video del acto siguiendo este enlace https://youtu.be/xpVl-AQCP9c