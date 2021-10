Día de la Lealtad: Testimonios de dirigentes de distintos sectores (Video)

El acto por el Día de la Lealtad Peronista convocado por Nelson Vlaeminck y encabezado por el Intendente Cecilio Salazar, contó con la participación de distintos sectores históricos.

Estuvieron presentes el ex Diputado Provincial y ex Presidente del HCD Daniel Monfasani, el ex Intendente Fabio Giovanettoni, Américo Quintana, Carlos Zagabria, Eduardo Estelrich, Néstor González, Mirta Cardozo y representantes sindicales como Juan Cruz Acosta (Municipales), Marcelo Marelli (ex titular de ATE) y Horacio Azzoni (UOCRA).

Además, participaron la mayor parte de los integrantes de la lista de candidatos a concejales que encabeza Daniel Creus y que integra sectores como La Cámpora o el Movimiento Evita liderado por Rita Leguizamón. También estuvieron los ediles que actualmente conforman el bloque del Frente de Todos y funcionarias como Cecilia Vázquez (PAMI), Tamara Vlaeminck (ANSES) y Sofía Rotundo (Ministerio de Trabajo).

Como se esperaba, no participaron los representantes de la línea Juan Ismael Giménez, encabezada por el ex Intendente Julio Pángaro.