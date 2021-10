Día de la Lealtad: Salazar encabezó el acto con una amplia respuesta a la convocatoria de Vlaeminck

El Intendente Cecilio Salazar encabezó el acto por el Día de la Lealtad organizado por la Asamblea Peronista que conduce Nelson Vlaeminck.

El lugar elegido fue el busto que recuerda al General Juan Domingo Perón en la intersección de la calle que lleva su nombre con la Avenida Sarmiento, también un proyecto de Vlaeminck.

El histórico dirigente fue uno de los dos oradores, junto al mandatario comunal.





Como pocas veces en los últimos años, estuvieron representados la mayoría de los sectores que integran el Movimiento Justicialista en San Pedro. Estuvieron presentes el ex Diputado Provincial y ex Presidente del HCD Daniel Monfasani, el ex Intendente Fabio Giovanettoni, Américo Quintana, Carlos Zagabria, Eduardo Estelrich, Néstor González, Mirta Cardozo y representantes sindicales como Juan Cruz Acosta (Municipales), Marcelo Marelli (ex titular de ATE) y Horacio Azzoni (UOCRA).

Además, participaron la mayor parte de los integrantes de la lista de candidatos a concejales que encabeza Daniel Creus, los ediles que actualmente conforman el bloque del Frente de Todos y funcionarias como Cecilia Vázquez (PAMI), Tamara Vlaeminck (ANSES) y Sofía Rotundo (Ministerio de Trabajo).

Como se esperaba, no participaron los representantes de la línea Juan Ismael Giménez, encabezada por el ex Intendente Julio Pángaro.