Vilma Ripoll llega a San Pedro junto a Guillermo Pacagnini

Continuando con su gira por el interior bonaerense, este viernes 3, Vilma Ripoll visitará San Pedro.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Lista 504 10R (R)evolucionemos la izquierda, en la interna del Frente de Izquierda - MST.

Ripoll acompaña a Alejandro Bodart en la lista que compite con Del Caño en las PASO del FIT Unidad. Llegará junto a Guillermo Pacagnini, profesional de la salud, Sec. Gral. de la CICOP y 1º candidato a diputado bonaerense.



Ante los dichos de Kicillof en Olavarría, Vilma Ripoll, señaló: “El gobernador insiste en ser el rey del relato. Nos dice que ‘ahora sí’ van a hacer lo que no hicieron, que van por la educación, la salud, el empleo. Pero mantiene a docentes y al personal de salud con salarios de pobreza y magros presupuestos. Y no es por la pandemia, sino porque siguen priorizando a las 1.300 familias dueñas del 32% de las tierras bonaerenses, a las corporaciones y a los bonistas de la deuda trucha. Para empezar a salir, hay que poner impuestos progresivos a los ricos, no pagar la deuda, eliminar los subsidios a las privadas y destinar toda esa plata a salud, educación, salario, empleo y vivienda. Anímese a cambiar y votar al Frente de Izquierda - MST”.

Pacagnini agregó: “Gollán promete ‘salud’, pero es el ex ministro responsable de 2 millones de contagios y 54 mil muertos por su desastroso manejo de la pandemia. Sin presupuesto ni salarios dignos, son solo promesas de campaña para ocultar que gobiernan hace 2 años y gobernaron 30 de los últimos 38 años la Provincia. En vez de pactar pagos multimillonarios con los usureros internacionales, deben duplicar el presupuesto de salud, dar salarios dignos, mayor personal, insumos, infraestructura, pasar a planta y terminar con toda precarización”.